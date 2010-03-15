اختصاص دو هزار میلیارد ریال اعتبارات عمرانی به کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ارسلان ازهاری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با اشاره به سهم استان کردستان از اعتبارات عمرانی و جاری در سال آینده اظهار داشت: بر اساس بودجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی دو هزار و 320 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به استان کردستان اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: مجموع سهم استان از بودجه در سال آینده در بخشهای جاری و عمرانی سه هزار و 170 میلیارد ریال است که در مقایسه با میزان بودجه سال جاری از افزایش چشمگیری برخوردار است و امیدواریم که این افزایش سهم اعتبارات بتواند زمینه های توسعه هر چه بیشتر استان را فراهم کند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: سهم درآمدهای استانی در بودجه سال آینده در استان کردستان به بیش از هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با سال 88 بیش از 23 درصد رشد داشته است.

ازهاری سهم بودجه استان کردستان از درآمدهای ملی را دو هزار و 160 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: با توجه به اختصاص این رقم از درآمدهای ملی به استان و در مقایسه با سهم کردستان در سال گذشته و امسال شاهد افزایش 68 درصدی هستیم.

وی با اشاره به اولویتهای هزینه بودجه استان کردستان در سال 89 بیان داشت: اولویت ما برای هزینه اعتبارات عمرانی در سال آینده مصوبات سفر مقام معظم رهبری و در کنار آن تکمیل پروژه های ناتمام است که در راستای اجرایی کردن این مهم اطلاعات مورد نیاز استخراج شده و در اختیار دستگاه های مسئول قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در پایان از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان خواست که در راستای تسریع در مبادله موافقت نامه در سال آینده مقدمات لازم را فراهم کنند.