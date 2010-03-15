شورای بزرگان قرقیزستان خواستار خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، در بیانیه ای این شورا آمده است: تا زمان خروج تمامی نیروهای خارجی از قرقیزستان، کلیه پروازهای نظامی از فرودگاه ماناس باید متوقف شود.اما در عین حال شورای بزرگان قرقیزستان انجام پرواز هواپیماهای غیر نظامی از این فرودگاه را که با هدف انتقال محموله های بشردوستانه صورت می گیرد، مجاز دانسته است.

این درخواست در حالی است که رئیس جمهور قرقیزستان در دیدار با دیوید پتریوس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکایی در خاورمیانه گفت که برقراری امنیت در افغانستان در راستای منافع این کشور است، بنابراین در این زمینه بیشکک تمایلی به پایان استفاده آمریکا از این فرودگاه بمنظور انتقال نیرو و محموله های نظامی به افغانستان ندارد و در نتیجه قرقیزستان مایل به پایان بخشیدن به این توافقنامه نیست.



توافقنامه میان بیشکک و واشنگتن بر سر استفاده از پایگاه هوایی ماناس در این کشور در تاریخ 22 ژوئن پایان خواهد یافت، اما اخیرا دو طرف بر تمدید اجازه این پایگاه توافق کردند.



شورای بزرگان قرقیزستان بر این باور است که ادامه حضور تاسیسات و نیروهای نظامی آمریکا در خاک این کشور، منافع ملی را مورد تهدید قرار می دهد.

پایگاه هوایی آمریکا در ماناس بخشی مجزا از فرودگاه بین المللی مناس قرقیزستان است که در فاصله 25 کیلومتری شمال غربی بیشکک پایتخت این کشور قرار دارد.