تیم والیبال خراسان رضوی در لیگ باقی می ماند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جبار قوچان نژاد پس از پیروزی در دیدار مقابل حریف خود در جمغ خبرنگاران افزود: بازیکنان ما بازی را بسیار خوب و پرقدرت شروع کردند و دو ست را به راحتی با پیروزی از زمین خارج شدند ولی به علت جوان بودن در ست سوم مغرورانه بازی کردند و با شکست در این ست بازی به ست چهارم کشیده شد.

سرمربی تیم والیبال خراسان رضوی گفت: تیمی که در زمین مغرور شود و از حرفه ای گری استفاده نکند تمام داشته های خود را از دست می دهد.

وی در خصوص سقوط این تیم گفت: عده ای حاشیه سازی اعلام کرده اند که این تیم سقوط می کند ولی بدانند این تیم اگر تمام بازی های باقیمانده را شکست بخورد باز هم در لیگ ماندنی است.

وی در خصوص ادامه این رقابت ها گفت: مطمئن باشید در ادامه رقابتها به گونه ای مسابقه می دهیم تا بتوانیم به پلی اف راه پیدا کنیم و از اعتبار ورزش استان دفاع کنیم.



سرمربی تیم ارتعاشات صنعتی نیز پس از شکست در مقابل حریف مشهدی خود گفت: در این بازی در ست های اول و دوم خوب عمل نکردیم و آن انسجام لازم را نداشتیم ولی در ست سوم بازیکنان بر خود آمدند و توانستند این ست را به راحتی با پیروزی از زمین خارج شوند.



علی نقوی افزود: در ست چهارم بازی حساس شد ولی امروز بازیکنان ما اعتماد به نفس لازم را نداشتند و با غرور بازی می کردند که متاسفانه بازی را واگذار کردیم .

وی در خصوص تماشاگران مشهدی گفت: این تماشاگران فقط به تشویق تیم خود پرداختند و واقعا جو زیبایی را در سالن شاهد بودیم که من از آنها تشکر می کنم.



تیم هیئت والیبال خراسان رضوی شامگاه یکشنبه میهمان خود ارتعاشات صنعتی تهران را با شکست بدرقه کرد.



دیدار این دو تیم در هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور با نتیجه سه بر یک به سود تیم هیئت والیبال خراسان رضوی پایان یافت.



نماینده خراسان رضوی با این پیروزی به رده هشتم جدول رده بندی این مسابقات صعود کرد.