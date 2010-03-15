ایجاد 12 کانون هماهنگی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، 12 کانون هماهنگی ارتباط دانشگاه با صنعت شامل دانه های روغنی، زیتون، گل و گیاهان زینتی، کود، سم، کنترل بیولوژیک آفات، فناوری پنبه و گیاهان لیفی، چای، مینی تیوبر سیب زمینی، برنج، به کارگیری زائدات فرآورده های کشاورزی و دامی و ماشینهای خود‌گردان در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایجاد شد.



کانون های هماهنگی تشکلی مرکب از 9 تا 15 نفر از مسئولان دستگاههای نظارتی دولتی، تشکل های نمایندگی مشتریان، صاحبان و مدیران صنایع تولیدی و خدماتی، استادان و کارشناسان دانشگاهی و صنعتی، مدیران تحقیق و توسعه، مسئولان پژوهشکده ها و قطب های علمی مرتبط، مدیران شرکتهای تحقیقاتی، طراحی و مهندسی، رؤسای انجمن های علمی و تخصصی مرتبط با یک فناوری یا گروه فناوریهای هم خانواده است که روسای آن برای مدت دو سال با حکم معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها نیز بلامانع است.

تعیین سیاست های کلان و راهبردی و نظارت بر اجرای آنها، هدایت توانمندیهای کشور، تکمیل حلقه نوآوری در کالا یا خدمات، اظهار نظر تخصصی در مورد گزارشهای سیر تحولات صنعت به خصوص سیر تحولات فناوری در سطح ملی و بین المللی، تعیین نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتهای پیش رو در صنعت مورد نظر و ارائه به کانون های هماهنگی و پیاده سازی سیاستهای مصوب شورای سیاستگذاری از جمله وظایف این کانون ها است.