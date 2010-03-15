14برنامه ملی وزارت بهداشت در اصلاح مصرف/ بومی گزینی برای اصلاح مصرف

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی در این 14 برنامه به ابعاد مختلفی که به حرکت در جهت اصلاح الگوی مصرف می انجامد، پرداخته است که اولین و مهمترین این برنامه ها اولویت بخشی به اتمام برنامه های نیمه تمام ملی در دانشگاههای علوم پزشکی پیش از اجرای برنامه های جدید در جهت جلوگیری از هدر رفتن منابع بود.

برنامه ریزی برای هدفمندکردن بورس ها در جهت نیازهای کشور، توجه به ویژه مبحث پشتیبانی مالی برای اجرای برنامه ها، همایش ها و کنگره های کشوری و ملی و استفاده از پتانسیل انجمن های علمی کشور در این خصوص و توجه ویژه به مباحث پزشکی و سلامتی جامعه از جمله دیگر برنامه هایی است که این معاونت در راستای اصلاح الگوی مصرف به انجام رسانده است.

توجه ویژه به مباحث پزشکی و سلامتی جامعه نیز در این برنامه ها، ارائه راهکارهای مناسب برای فرهنگ سازی، آموزش و اهتمام به ایجاد رشته های مرتبط در خصوص مباحث تغذیه سالم، استفاده از داروها، توجه به بحث تجویز صحیح و اصول نسخه نویسی و ارجاع به امور پاراکلینیکی، آزمایشات، عکس و ... در کریکلوم های پزشکی عمومی و برگزاری کارگاههای مربوطه، بررسی استفاده از پاراکلینیک در تشخیص و درمان در نظام سلامت با استفاده از پتانسیل انجمن های علمی و مشارکت و حمایت از بخش خصوصی و NGOها در امر سلامت بوده است.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت همچنین در راستای اجرایی کردن طرح اصلاح الگوی مصرف به طور ویژه به بومی گزینی دانشجو، ایجاد و گسترش مراکز آموزشی بر اساس آمایش سرزمین و نقشه جامع علمی کشور و تجمیع بیمارستان های آموزشی پرداخته است.

همچنین اهتمام جدی در خصوص مدیریت منابع انسانی و بررسی هرم هیئت علمی و اصلاح آن بر اساس نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور و ایجاد فرصت ادغام در بحث خدمات بهداشتی و آموزشی از دیگر فعالیت این معاونت در حوزه اصلاح الگوی مصرف محسوب می شود.

راه اندازی کتابخانه دیجیتالی، استفاده از فناوری اطلاعات و ابزار الکترونیک به جای کاغذ جهت ارتباطات داخلی و دانشگاه های تابعه، استفاده از فناوری اطلاعات و ابزار الکترونیک جهت ثبت نام و دریافت مدارک متقاضیان شرکت کننده در آزمون های وزارت بهداشت، ایجاد بانک سئوال برای آزمونها و تدوین سند حداقل توانمندی های مورد انتظار از پزشک عمومی با نگاه به طرح اصلاح الگوی مصرف به ویژه در بخش تجویز صحیح و اصول نسخه نویسی از دیگر اقدامات مهم وزارت بهداشت در حوزه آموزش و حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف است.

به گزارش مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در بخش دیگری از اقدامات در حوزه اصلاح الگوی مصرف برنامه پیشنهادی نیز در حوزه ستادی برای اجرایی کردن این طرح ارائه داده است که در سال 88 اجرایی شد.

از جمله این برنامه ها می توان به اصلاح الگوی فرآیندهای ستادی، تجمیع فعالیت های موازی در ادارات و دبیرخانه های معاونت آموزشی، اولویت بندی برنامه های سال 88 بر اساس طرح الگوی مصرفف اصلاح فضای فیزیکی در اختیار معاونت آموزشی، استفاده بهینه از توان کارشناسان ستادی در زمینه مهارت های شغلی، فرهنگ سازی و آموزش پرسنل در راستای وظایف شغلی، اصلاح فرآیندهای مدیریتی و تشکیل شورای اجرایی، ویژه هدایت و پایش و ارزیابی برنامه این طرح اشاره کرد.