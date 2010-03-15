151 هزار تبعه افغانی در خراسان رضوی سکونت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد ابراهیم افشاری شامگاه یکشنبه در همایش معاونان فرمانداری شهرستان های استان با ارائه گزارشی از روند رسیدگی به امور اتباع خارجی در استان افزود: در حال حاضر 151 هزار تبعه افغانی در استان داریم که 55 هزار نفر از آنان در مدارس مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: حدود 80 هزار فرصت شغلی توسط افرادی که به طور رسمی و غیررسمی در استان اقامت دارند، اشغال شده است.

باغدار دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان این که قاچاق کالا جزیی از اقتصاد پنهان است و صدمات جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور وارد می کند، بیان کرد: پدیده قاچاق سبب انحراف روند توسعه اقتصادی در جامعه می شود.

وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق از اولویت های کاری دولت است اظهار داشت: قاچاق سالانه بین شش تا هشت میلیارد دلار به اقتصاد سرمایه گذاری و تولید کشور آسیب می رساند که می توان با این سرمایه بیش ار 600 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرد.

محمد غفاری معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران علیرغم حوادث پس از انتخابات، با حضور گسترده مردم در راهپیمایی 9 دی و 22 بهمن در اوج قدرت حمایت مردمی قرار دارد.

وی با اشاره به موفقیت های چشمگیر علمی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: با توجه به این موفقیت ها فرصت های خوبی در انتظار کشور عزیزمان است که باید از آن نهایت استفاده را ببریم.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی از معاونین فرمانداران شهرستان های استان خواست نسبت به مسایل و مشکلات حوزه خدمت خود حساس بوده و آن ها را رفع کنند.

غفاری ادامه داد: مسئولان فرمانداری باید پروژه های در دست اقدام در شهرستان ها را بررسی کرده و به مسائل اجتماعی توجه کافی داشته باشند.

وی با تاکید بر برخورد قاطع با جرائم خشن در استان بیان کرد: مسئولان امنیتی هر شهرستان باید با شیوه های مختلف از بروز این نوع جرائم جلوگیری کنند.

در این جلسه فرمانداری های مشهد، قوچان، نیشابور، بردسکن و خلیل آباد به عنوان فرمانداری های برتر در حوزه امنیتی معرفی شدند و گزارشی از اهم فعالیت های یکسال گذشته خود را ارائه دادند.

در این جلسه علی محمد دوست به عنوان مشاور عالی استاندار و دبیر شورای پدافند غیرعامل خراسان رضوی و محمد عباس پور به عنوان مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی معرفی شدند.