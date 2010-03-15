جای خالی گفتگو با صابری، احترامی و صلاحی در "اسرار طنزنویسی"

محسن سلیمانی نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب "اسرار و ابزار طنزنویسی" که در دست نگارش دارد گفت: هنوز روند پژوهش و نگارش این کتاب ادامه دارد و تاکنون 500 صفحه آن نوشته شده که فکر می‌کنم تا بیش از 600 صفحه هم جلو بروم.

وی ادامه داد: برای انتشار این کتاب عجله ای ندارم چرا که کاری پژوهشی و همچنین جدید است که نیاز به مطالعه و بررسی زیاد دارد و باید کاری درخور موضوع به مخاطبان ارائه شود. بخشی از این کتاب به گونه‌ای است که مطالب اقتباسی را مورد نظر دارد ولی بیش از یک سوم کار تالیفی است و وقتی در مورد تکنینکهای طنزنویسی بحث می‌شود و درباره آن تکنیک نمونه بیرونی در ادبیاتمان وجود ندارد، ناگزیر می‌شوم مطلبی منطبق با آن تکنیک بنویسم.

مترجم "اوژنی گرانده" بالزاک تاکید کرد: برای پیدا کردن مثالهای تکنیکهای مختلف طنزنویسی باید منابع مختلف را زیر و رو کنم و برای پیدا کردن مثالها حتی به منابع تصویری چون فیلم‌ها، نمایش‌ها، مقالات و شوخی‌ها آن هم در منابع ایرانی و بومی مراجعه کرده و تنها به منابع ترجمه‌ای و نمونه‌های خارجی بسنده نکرده‌ام.

سلیمانی با تاکید بر اینکه درباره برخی تکنیکها و شیوه‌های طنزنویسی نمونه‌های کاربردی زیادی وجود دارد ولی برخی از آنها ناشناخته و یا کمتر مورد بهره‌برداری بوده‌اند، توضیح داد: گاهی اوقات طنزپردازان به شکل ناخودآگاه و یا بداهه از این سبکها استفاده می‌کنند که باید این موارد هم استخراج شود.

این پژوهشگر اضافه کرد: به هر حال تمام تلاش من بر این است که بهترین، متنوع‌ترین و کاربردی‌ترین مثالهای بومی و ایرانی را برای تکنیکهای جهانی طنزنویسی استخراج کرده و در این کتاب بیاورم. در حال حاضر جای چند مقاله و گفتگو خالی است که در تدارک تهیه آن هستم. متاسفانه با درگذشت کیومرث صابری فومنی (گل آقا)، منوچهر احترامی و عمران صلاحی امکان گفتگوی شخصی با آنها برایم فراهم نشد و ناگزیر شدم نمونه‌های مربوطه را از گفتگوهای قبلی آنها استخراج کنم که این خود کاری سخت و زمان بر است چرا که آن گفتگوها با اهداف دیگر تهیه شده‌اند.

وی در پایان تاکید کرد: البته در مورد گفتگو با دیگر طنزپردازان چون پیمان قاسم خانی و ابوالفضل زرویی نصرآباد علیرغم تلاشها و پیگیریهایی که انجام داده‌ام، آنها هنوز راضی به گفتگو نشده‌اند و شاید ناچار شوم تعداد گفتگوها را کم کنم ولی واقعیت این است که اگر قرار است کتاب کامل و مفیدی ارائه شود لازم است همه کسانی که به نوعی با موضوع درگیر هستند، همکاری کنند.