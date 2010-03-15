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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۰۱

جزئیات طرح "برون‌سپاری" در انتشارات امیرکبیر

جزئیات طرح "برون‌سپاری" در انتشارات امیرکبیر

موسسه انتشارات امیرکبیر به منظور تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و حرکت در جهت اصلاح الگوی مصرف اقدام به برون‌سپاری برخی از بخش‌ها و خدمات خود کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با تأکید مقام معظم رهبری برخی سیاست‌های اجرایی برای تحقق این اصل از قانون اساسی و صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف در انتشارات امیرکبیر محقق شد.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به واگذاری چاپخانه سپهر و صحافی خواجه نصیر به بخش خصوصی یاد کرد که از مراکز وابسته به انتشارات بوده‌اند.
در این طرح مدیریت اجرایی چاپخانه و صحافی به بخش خصوصی واگذار شده و قراردادی برای اداره آن در قالب پیمان - مدیریت منعقد شده است.
 
با این اقدام حدود 110 نفر از نیروی انسانی با رعایت تمام موازین قانون کار تحت مدیریت بخش خصوصی قرار گرفته‌اند و همچنین سرعت، کمیت و کیفیت خدمات در این بخش نیز افزایش چشمگیری داشته است.
 
بر اساس این گزارش، در اقدامی دیگر دو فروشگاه از مجموع چهار فروشگاه موسسه انتشارات امیرکبیر به بخش خصوصی واگذار شده که مخاطبان هنگام مراجعه به این فروشگاه‌ها تفاوت خدمت رسانی را به خوبی درک خواهند کرد.
 
فروشگاه‌های انتشارات امیرکبیر از مراکز قدیمی فروش کتاب در تهران هستند که نیاز به بازسازی و روزآمد کردن آنها وجود داشت و به دنبال این اقدامات این مراکز نیز به صورت پیمان - مدیریت به بخش خصوصی واگذار شده است که باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری انتشارات شده است.
 
به دنبال نامگذاری سال 1388 از سوی رهبر معظم انقلاب به سال "اصلاح الگوی مصرف" و تأکید ویژه ایشان بر تحقق جدی اصل 44 قانون اساسی، موسسه انتشارات امیرکبیر سیاست‌های مذکور را اجرا کرده که حاصل آن تقویت بخش خصوصی در تولید و توزیع کتاب و صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه‌های جاری موسسه بوده است.
کد مطلب 1051828

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