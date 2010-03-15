خشونت بی پایان در پاکستان؛ 321 کشته در 70 روز

آخرین گزارشها حکایت از افزایش چشمگیر شمار حملات انتحاری طی شش هفته اول سال 2010 (یعنی از اول ژانویه تا 12 مارس معادل 11 دی تا 21 اسفند) دارد که در نتیجه این حملات تاکنون 321 پاکستانی کشته و بیش از 500 فرد دیگر طی 15 حمله انتحاری زخمی شدند. این درحالیست که در در مدت مشابه سال 2009 و طی 11 حمله انتحاری در کل 105 نفر جان خود را از دست داده بودند و می توان دریافت که در سال 2010 در مقایسه با سال گذشته دستکم 216 نفر بیشتر کشته شدند.

در ماه ژانویه سال جاری دستکم 145 نفر طی پنج حمله انتحاری در پاکستان کشته شدند، این درحالی است که در ماه فوریه و طی هفت حمله انتحاری 101 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. همچنین در 12 روز اول سال 2010 دستکم 75 نفر کشته شدند.

در پی کشته و زخمی شدن 150 نفر در انفجارهای لاهور، جمعه گذشته به عنوان جمعه خونین برای پاکستانیها عنوان شد.

همچنین 17 اسفند ماه یک انفجار قوی در شهر لاهور پاکستان 73 کشته و زخمی برجا گذاشت.

در همین حال پلیس پاکستان اول اسفند ماه گفت: در نتیجه دو حمله انتحاری به چندین ایستگاه پلیس در ایالت سرحد در شمال این کشور یک فرمانده پلیس این کشور کشته شد.

می توان گفت که هم اکنون شاهد گسترش دامنه نفوذ تروریسم در پاکستان، افزایش حملات انتحاری در این کشور و نفوذ روز افزون طالبان پاکستان هستیم ، بطوری که احتمال بسیار کمی برای نابودی شبه نظامیان وجود دارد.