افزایش دو برابری بیماری دیابت نگران کننده است

ظفر پریسایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: در سالجاری مبتلایان به بیماری دیابت در این استان به سه هزار و 847 نفر رسیده در حالی که این میزان در سال گذشته یکهزار و 60 نفر بوده است

وی افزایش میتلایان به دیابت در استان را نگران کننده دانست و بیان کرد: تعداد مبتلایان به دیابت در سال جاری در شهرستان بویراحمد 821 نفر، در کهگیلویه 608 نفر، در گچساران یکهزار و 54 نفر، در شهرستان دنا 265 نفر و در شهرستان بهمئی 464 نفر می باشد .

پریسایی بیان داشت: درصد افزایش ابتلا به دیابت در این استان در سالجاری در شهرستانهای بویراحمد 203 درصد، کهگیلویه 106 درصد، در گچساران 204 درصد، در دنا 203 درصد و در بهمئی 308 درصد بوده است .