  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

در کهگیلویه و بویراحمد؛

افزایش دو برابری بیماری دیابت نگران کننده است

افزایش دو برابری بیماری دیابت نگران کننده است

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد گفت: میزان مبتلایان به دیابت در این استان نسبت به سال گذشته 203 درصد افزایش داشته است.

ظفر پریسایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: در سالجاری مبتلایان به بیماری دیابت در این استان به سه هزار و 847 نفر رسیده در حالی که این میزان در سال گذشته یکهزار و 60 نفر بوده است

وی افزایش میتلایان به دیابت در استان را نگران کننده دانست و بیان کرد: تعداد مبتلایان به دیابت در سال جاری در شهرستان بویراحمد 821 نفر، در کهگیلویه 608 نفر، در گچساران یکهزار و 54 نفر، در شهرستان دنا 265 نفر و در شهرستان بهمئی 464 نفر می باشد.

پریسایی بیان داشت: درصد افزایش ابتلا به دیابت در این استان در سالجاری در شهرستانهای بویراحمد 203 درصد، کهگیلویه 106 درصد، در گچساران 204 درصد، در دنا 203 درصد و در بهمئی 308 درصد بوده است.

وی میزان بیماران دیابتی در استان در سال 84 را 833 نفر عنوان کرد و گفت: یکی از عوامل ایجاد این بیماری در استان عدم تغذیه صحیح است و بر این اساس رعایت تغذیه مناسب از سوی مردم این استان برای عدم افزایش این بیماری ضروری می باشد.

کد مطلب 1051834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها