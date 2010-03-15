به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "شمیم بهار" به تهیه‌کنندگی شاه‌رضا قوامی با پرداخت به جایگاه نوروز در میان ایرانیان و ... از سیمای کردی شبکه سحر پخش می‌شود. مجموعه تلویزیونی "ترانه مادری" و برنامه "خانواده" هم در ایام نوروز از این سیما روی آنتن می‌رود.

برنامه "نوروز" به تهیه‌کنندگی رقیه محموده و با اجرای جواد احمد نجفی و برنامه "شما و سحر" در نوروز از سیمای اردو روی آنتن می‌رود. سیمای فرانسوی شبکه جهانی سحر نیز در ایام عید با دو برنامه "نوروز در ایران" و "جنگ نوروز" میهمان مخاطبان است. در کنار این دو برنامه، "مجله فرهنگی" به تهیه کنندگی محسن رفیعی پورعلوی و دو برنامه "از تهران" و "اسلام و زندگی" به تهیه کنندگی علیرضا مهدوی پخش می‌شود.

سیمای آذری شبکه جهانی سحر نیز به مناسبت فرارسیدن سال جدید، مجموعه برنامه‌ "هفت سین" به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین بیانی را روی آنتن می برد. برنامه زنده "شما و سحر" هم از این سیما پخش می‌شود. در ایام نوروز مخاطبان آذری زبان می‌توانند به تماشای مجموعه‌های تلویزیونی "کت و شلوار خواستگاری" و "کیف انگلیسی" شوند.

سیمای معارفی انگلیسی شبکه جهانی سحر نیز به مناسبت فرا رسیدن سال جدید و ثبت جهانی نوروز به نام ایران در یونسکو، برنامه‌ای را با نگاه به همین موضوع با عنوان "نوروز" تهیه کرده که نوروز برای انگلیسی زبانان پخش می کند. سیمای بوسنی شبکه جهانی سحر نیز با حضور سفیر بوسنی در استودیوی پخش برنامه زنده "چهل" به تهیه‌کنندگی محسن جعفری به استقبال سال 1389 می رود.