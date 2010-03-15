آمریکا ناقض حاکمیت چین است/ اختلافات شدیدی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ون جیابائو" در سخنان خود گفت : آمریکا با فروش سلاح به تایوان و به حضور پذیرفتن دالایی لاما رهبر بوداییان تبت در اوایل سال جاری میلادی، حاکمیت چین را نقض کرد.

نخست وزیرچین امروز یکشنبه با بیان این مطلب گفت : مناسبات چین و آمریکا پس از به قدرت رسیدن باراک اوباما حرکت خوبی را آغاز کرد اما واشنگتن با فروش سلاح به تایوان در ماه ژانویه و دیدار اوباما با دالایی لاما در ماه فوریه حاکمیت چین را نقض کرد.

وی افزود، این دو رویداد اختلافات شدیدی را در روابط دو کشور موجب شد و مسئولیت آن نیز نه برعهده چین که برعهده آمریکاست.

وی که در نشستی سالانه سخن می گفت در ادامه با اشاره به روابط تجاری آمریکا-چین، از سیاست های مالی واشنگتن برای تحت الشعاع قراردادن صادارت چین به آمریکا انتقاد کرد.

ون جیابائو گفت: ما امیدواریم آمریکا با صداقت کامل به این مسائل پاسخ دهد و ابتکارات قابل لمسی برای بهبود روابط دو جانبه اتخاذ کند.

این سخنان در حالی ایراد می شود که فرستاده ویژه کاخ سفید در تاریخ 11 اسفندماه سال جاری به پکن رفتند تا در راستای برطرف کردن تنش های میان دو کشور مذاکراتی را با مقامات چین انجام دهند.