سرنوشت محموله زیستی ارسالی به فضا/ پرتاب دومین محموله در سال89

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات محموله زیستی ارسال شده به فضا افزود: محموله زیستی در ایام دهه فجر به فضا پرتاب شد که حاوی موجوداتی چون لاک پشت، کرم و موش و همچنین پنج ذره سلول بود.

وی ادامه داد: موجودات زنده به منظور بررسی مشکلات زیستی آنها در فضا و ذرات سلولها به منظور بررسی و تحقیق در زمینه نحوه تکثیر و سایر مسائل پزشکی و زیستی به فضا پرتاب شدند.

این کارشناس علوم فضا گفت: پس از پایان پرتاب ذرات سلولهایی که در این محموله بودند به منظور بررسی مسائل زیستی به آزمایشگاه اعزام شدند و پژوهشگران حوزه پزشکی فضایی در حال تحقیق و بررسی بر روی آن هستند که اولین گزارش این تحقیقات تا پایان هفته جاری اعلام می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه نتایج حاصل از این پرتاب در پرتابهای دیگر استفاده می شود به مهر گفت: ما در این حوزه در ابتدای راه هستیم و اجرای این پروژه بستر مناسبی برای ارسال موجودات بزرگتر به فضا خواهد بود که این امر به تدریج صورت خواهد گرفت.

پرتاب دومین محموله زیستی در سال 89

رضایی از پرتاب دومین محموله زیستی به فضا در سال 89 خبر داد و به مهر گفت: در صورت موافقت و تایید نهایی در صددیم تا دومین محموله زیستی را در سال 89 به فضا پرتاب کنیم. دومین محموله زیستی با موجودات زنده دیگری آزمایش می شود.

پرتاب اولین محموله زیستی در دهه فجر 88

در روز 14 بهمن ماه روز ملی فناوری فضایی با پرتاب کاوشگر3، نخستین محموله زیستی موجود زنده از کشورمان به فضا پرتاب شد. کاوشگر3 از زیرسامانه های سازه، محفظه زیستی، تامین توان، ارسال داده، تصویربرداری و ارسال، رایانه پرواز، سنجش محیطی و بازیابی تشکیل شده است.

کاوشگرها، راکت های زیرمداری هستند که با پرتابی وارونه شکل تا ارتفاع خاصی در نقطه اوج مداری بالا می روند و سپس به زمین باز می گردند. استفاده از کاوشگرها یکی از راه های میان بر برای استفاده از فضا با هزینه بسیار کم است.

