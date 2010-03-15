مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی تمدید شد

سخنگوی اقتصادی دولت: پیش بینی مرکز پژوهش‌ها درباره تورم درست نیست

تلاش فرانسه و آمریکا برای تسلیم مخالفان تحریم ایران

ایران :

وزیر صنایع از ادامه پرداخت یارانه صنایع خبر داد؛ تثبیت قیمت تولیدات صنعتی و مصرفی در سال 89

سرمربی خارجی برای جام جهانی 2014

طرح تفصیلی یکپارچه تهران، مدیریت شهری را از اغتشاش نجات می‌دهد



ابتکار:

سخنان غلامحسین الهام درباره کمیسیون ملی انتخابات؛ انتخابات به شرط چاقو نمی‌شود

هاشمی رفسنجانی: صدا و سیما باید ملی باشد

سریال مهران مدیری توقیف شد



اسرار:

توصیه‌های جدی آیت الله هاشمی به صدا و سیما و جوانان

کشف شبکه جدید مافیای اقتصادی

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: بلیت هواپیما گران نمی‌شود



اطلاعات:

نامه نمایندگان و پاسخ دولت درباره تورم‌زایی هدفمند کردن یارانه‌ها

دکتر حداد عادل: زبان حاکم بر کشور زبان فارسی است

رهبر معظم انقلاب فرمانده جدید نیروی زمینی سپاه را منصوب کردند



پول:

هشدار بانک مرکزی به دلالان بازار پول؛ بهمنی دلالان وام را به پلیس معرفی می‌کند

انتقاد شدید دولت از مرکز پژوهش‌های توکلی

صحبت‌های جمشید پژویان بورس را مثبت کرد؛ تیپکس 106 واحد افزایش یافت



تفاهم:

نفت در سال آینده: 80 تا 100 دلار

در 45 روز گذشته؛ 31 هزار خودرو اسقاط شد

تعیین نرخ سود بانکی سال 89 در جلسه امروز



تهران امروز:

چرا مجلس به دولت نه گفت؛ توضیحات نادران و نامه سرگشاده سه چهره شاخص اقتصادی مجلس

مهر تایید بر لایحه بودجه؛ امروز همه چیز نهایی می‌شود

انتصاب فرمانده جدید نیروی زمینی سپاه؛ صدور حکم سردار محمد خاکپور

جام جم :

چهارشنبه سوری نیامده7 قربانی گرفت

واردات خودروهای گازوئیل سوز آزاد شد

کشف 12 کانتینر لوازم آرایش تقلبی



جوان:

با دستگیری 30 تن از متهمان شبکه‌های سازمان یافته جنگ سایبری محقق شد؛ افشای رابطه شبکه سایبری با پروژه کشته سازی

خشم نمایشی واشنگتن از تل آویو؛ مکالمه تلفنی 42 دقیقه‌ای کلینتون و نتانیاهو رسانه‌ای شد

سردار نقدی در گفتگو با جوان: وزیر اسبق ارشاد علیه نظام سفارش فیلم می‌داد

کارشناسان حقوقی: مهدی هاشمی قابل استرداد است



جمهوری اسلامی:

رژیم صهیونیستی بیت المقدس را به یک پادگان نظامی تبدیل کرده است

هزاران نفر در اندونزی علیه سفر اوباما به کشورشان تظاهرات کردند

سال آینده 524 شرکت دولتی واگذار می‌شوند



جهان صنعت:

مقایسه واگذاری سهام شرکتهای دولتی سال 88 به سال قبل؛ امسال فقط یک شرکت بورسی اضافه شد!

انتقال وعده‌های رنگی دولتی به سال 89؛ نگران نباشد خانه‌ای گران نمی‌شود

هاشمی رفسنجانی: عملکرد باندی اعتماد مردم را سلب می‌کند



حمایت:

رئیس قوه قضائیه؛ حوادث امسال موجب تحکیم نظام شد

ذخیره 72 میلیارد لیتر بنزین در کارتهای سوخت

ملک سلیمان موفقیت بزرگی در سینما



خراسان:

با اظهارات وزیر اقتصاد و انتشار نامه 3 نماینده؛ چالش وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پیش بینی میزان تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها بالا گرفت

گرفتاری زائران کربلا در تور وعده‌های برخی آژانس‌های زیارتی

بررسی بودجه 89 در مجلس پایان یافت



دنیای اقتصاد:

دولت و مجلس به یکدیگر پاسخ دادند؛ چالش بر سر تورم یارانه‌ها

امروز تعیین می‌شود؛ نرخ سود بانکی برای سال آینده

سه خط اعتباری برای صنعت در بودجه سال 89



سیاست روز:

پس از یک سال آشکار شد؛ اختلاف جدی بر سر میزان تورم‌زایی هدفمند کردن یارانه‌ها

افشاگری روزنامه‌های ترکیه‌ای از تصمیم فدراسیون فوتبال

مسجدالاقصی همچنان تحت محاصره نظامیان



فرهنگ آشتی:

دفاعیه 3 نماینده اقتصاددان پارلمان از آبروی مجلس

دیوار کوتاه کارگران؛ حقوق 303هزار تومانی با تورم همخوانی ندارد

تمامی مدارس تا پنجشنبه دایرند



کاروکارگر:

فعالان کارگری و کارفرمایی: مزد تعیین شده برای سال 89 معیشت کارگران را تامین نمی‌کند

از دیروز در تهران آغاز شد؛ توزیع گسترده سیب و پرتقال با قیمت مصوب

با همکاری ماموران گمرک و نهادهای امنیتی صورت گرفت؛ کشف شبکه جدید مافیای اقتصادی



کیهان:

گزارش اختصاصی کیهان؛ جزئیات تازه‌ای از انهدام شبکه سایبری سیا

بررسی بودجه 89 در مجلس پایان یافت

گمرک ایران خبر داد؛ کشف باند مافیایی قاچاق شیشه



گسترش:

با وجود تحریم‌ها و با همت متخصصان ایرانی صورت گرفت؛ صادرات 7/2 میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی به 14کشور

سهامداران عربستان، آلمان، انگلستان، هندوستان، افغانستان و کویت کد معاملاتی گرفتند؛ 7 برابر شدن سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران

کمیته منع ورود محصولات غذایی بی‌کیفیت تشکیل شد



وطن امروز:

احمد توکلی: موسوی یا بی ارزش است یا خائن وطن فروش

در احکامی از سوی رئیس جمهور انجام شد؛ انتصاب رئیس و اعضای کمیته پدافند غیرعامل

افشای طرح محرمانه رژیم صهیونیستی؛ نتانیاهو: طی 6 ماه آینده دیگر قدس شریفی وجود ندارد



همبستگی:

پرونده لایحه بودجه 89 امروز در مجلس بسته می‌شود

پیوستن همه شعب بانک توسعه تعاون به شبکه شتاب تا اوایل سال آینده

رئیس قوه قضائیه‌: حوادث تلخ و شیرین سال 88 در مجموع موجب تحکیم مبانی نظام شد



همشهری:

مجلس برای یارانه بلیت مترو، بودجه جداگانه در نظر گرفت؛ 260 میلیارد تومان؛ یارانه حمل و نقل عمومی

اجرای طرح ویژه نظارت بر میادین میوه و تره‌بار از امروز

محدودیت های تردد در تعطیلات نوروزی اعلام شد: 10 میلیون همیار پلیس در جاده‌های کشور