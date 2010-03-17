در پیچ و خم سرگردانی/ کاراته ایران روزهای خوب را فراموش کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، کاراته ایران چند سالی است که نتوانسته به آرامش لازم دست پیدا کند. در واقع عدم ثبات در مدیریت این فدراسیون باعث شده تصمیمات منطقی کمتر دیده شود و اهالی این رشته نیز هیچگاه نخواسته اند به برنامه های فدراسیون اطمینان کرده با هماهنگی و وفاق برای پیشرفت رشته مورد علاقه خود تلاش کنند.

در طول یکی دو سال اخیر آنها که در راس کار حضور داشتند از فدراسیون مطبوع خود به عنوان یک فدراسیون موفق و برنامه مدار یاد کرده و به محض کنار رفتن همان فدراسیون برنامه مدار، به فدراسیونی بی برنامه و متزلزل تبدیل می شد!



متاسفانه افرادی که بعد از ناظریان بر کاراته ایران مدیریت کرده‌اند بیش از آنچه روی کاراته و برنامه های آن تمرکز کنند به فکر نگه داشتن صندلی ریاست بودند. اهالی این رشته نیز می دانند که بعد از رفتن ناظریان، کاراته ایران روز خوش به خود ندیده و درگیرحواشی متعدد بوده است.

درچنین شرایطی علیرضا آهی بهمن ماه گذشته در پی استعفای کتیرایی به عنوان سرپرست انتخاب شد. فردی که سابقه نایب رئیسی فدراسیون را در کارنامه داشت بدون نایب رئیس و دبیر و با همفکری افردی چون رستخیز و احسانی کار خود را آغاز کرد.

برخی تصمیمات آهی نیز آتش اختلاف و حاشیه را شعله ور کرد، ولی او توانست رفته رفته بر مشکلات فائق آمده و در میان تمامی حواشی و مشکلات کار خود را دنبال کند. کادر فنی که او برای تیم های ملی انتخاب کرد هرچند با همفکری آرین خو از پیشکسوتان موجه کاراته صورت گرفت ولی بازهم مورد انتقاد بود.

کسب 21 مدال طلا، نقره و برنز در مسابقات جهانی جوانان و امید و همچنین رقابتهای قهرمانی آسیا باعث شد تا کارنامه مدیریت کوتاه مدت آهی خالی از افتخار نبوده و وی بارقه های امید را در دل اهالی این رشته روشن کند.

استفاده از مربیان جوانی چون بهنام فر و کتیرایی در کادر فنی تیم های ملی رده های سنی پایه بدعتی نو بود که از سوی آهی در کاراته ایران بنا نهاد شد و ثمر آن نیز درخشش این تیم ها در مسابقات جهانی مراکش بود.

انتخابات فدراسیون درحالی که همه از انتخاب آهی سخن می گفتند برگزار شد و سیدعباس احمد پناهی که سابقه ریاست بر هیئت دو استان سمنان و تهران را در کارنامه داشت با حمایت افرادی چون ناظریان، آشوری، دباغیان، ابراهیمی و .. گوی سبقت را ربوده و سکان هدایت فدراسیون را در دست گیرد.

خیلی از نزدیکان فدراسیون معتقدند این انتخاب بر خلاف خواسته سازمان تربیت بدنی اتفاق افتاد ولی سعیدلو با حمایت خود نشان داد تابع مجمع است و به رای آن احترام می گذارد.

کاراته ایران سال آینده را برخلاف 88 به عنوان یک سال پرکار در بعد بین المللی پیش رو دارد. رقابتهای جهانی صربستان، قهرمانی جوانان و امید آسیا و بازیهای آسیایی به همراه المپیک ورزشهای مبارزه ای همه و همه نشان از آن دارد که پناهی باید با دقت عمل بیشتری حرکت کند.

علی شاطرزاده عضو سابق تیم ملی کاراته و منتقد این رشته در این مورد به خبرنگار مهر می گوید: متاسفانه روسای چند رئیس قبلی فدراسیون اهل معامله بوده و نفس کار را فراموش کردند، امیدواریم پناهی که از جنس این رشته است اشتباهات گذشته را تکرار نکند و فقط برای کاراته تصمیم بگیرد نه دلخوشی چند نفر!

وی ادامه داد: سال 88 رویداد مهمی نداشتیم ولی درسال آینده پناهی باید ثابت کند که کاراته ایران می تواند از پتانسیل بالای خود به خوبی بهره ببرد. مسابقات مهمی در پیش داریم که باید با دوری از حاشیه روی موفقیت تمرکز کنیم.