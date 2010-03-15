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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۱

رزمایش طرح نوروزی پلیس راهور آغاز شد

رزمایش طرح نوروزی پلیس راهور آغاز شد

صبح امروز دوشنبه رزمایش طرح نوروزی سال 89 پلیس راهور با حضور دستگاههای امدادی و خدماتی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش طرح نوروزی سال 89 پلیس راهور صبح امروز با هدف نمایش وحدت و همدلی سازمانها و دستگاه‌های خدمتگزار در امر ارتقاء انضباط ترافیکی و ایمنی عبور و مرور، عزم و اراده جمعی در کاهش تصادفات و حوادث رانندگی، ارایه خدمات مطلوب و امدادرسانی به موقع به مسافران و تامین امنیت و آرامش مسافران نوروزی و شهروندان آغاز شد.

در این رزمایش نمایندگان سازمانهای اورژانس، هلال احمر، امداد خوردی ایران، آتش‌نشانی، امداد خودروی سایپا، وزارت کشور،‌ شهرداری تهران، وزارت راه و ترابری و وزارت بهداشت و درمان، پلیس راهور را همراهی کردند.

کد مطلب 1051841

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