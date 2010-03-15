نتایج 60 درصد آرا امروز اعلام می شود/ ترتیب جایگاه ائتلافها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق تا کنون نتایج شمارش جزیی آرا در 14 استان از 18 استان عراق را اعلام کرده است.

این کمیساریا همچنین اعلام کرده است، تایید نتایج انتخابات عراق شاید چند هفته زمان ببرد.

"قاسم العبودی" از اعضای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق با اشاره به اینکه تا شب گذشته، 50 درصد از آرای انتخابات پارلمانی شمارش شده است، تاکید کرد: نتایج دقیق 60 درصد از شمارش آرا در تمام استان های عراق تا عصر امروز اعلام می شود.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق تا کنون نتایج جزیی آرا در 14 استان را اعلام کرده است، که بر مبنای میزان آرا ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) با اختلافی فاحش در صدر دیگر جریان های شرکت کننده در انتخابات پارلمانی قرار دارد.

ائتلاف ملی عراق (عمار حکیم) در جایگاه دوم است، ائتلاف العراقیه (ایاد علاوی) در رتبه سوم و ائتلاف کردستان (بارزانی و طالبانی) در جایگاه بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق با اشاره به استفاده از سیستم الکترونیکی ویژه شمارش آرای انتخابات پارلمانی، اعلام کرد: استفاده از این سیستم از ایجاد هر گونه خطایی در شمارش آرا جلوگیری می کند.

پیش از این کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نتایج جزیی شمارش آرای انتخابات پارلمانی اخیر در عراق منتشر کرده بود، که بر این اساس، ائتلاف مالکی در استان های نجف، بابل، المثنی، بغداد، کربلا و بصره از رقبا پیشی گرفته است.

همچنین، ائتلاف العراقیه (ایاد علاوی) در استان های دیاله و صلاح الدین، الانبار و کرکوک در جایگاه نخست قرار دارد و ائتلاف ملی عراق (عمارحکیم) در استان های میسان و ذی قار و ائتلاف کردستان (طالبانی و بارزانی) به ترتیب در استان های اربیل، دهوک و سلیمانیه در صدر قرار گرفته اند.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده است که نتایج 18 استان این کشور را به تدریج اعلام می کند.