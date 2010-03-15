افزایش سه برابری نرخ تورهای داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال همه جا صحبت از سفر و گردش است و خانواده ها یا در حال و یا در فکر برنامه ریزی برای ایام تعطیلات نوروزی هستند.

متاسفانه شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین افزایش قیمتها در ایام نوروز به گونه ای است که در بیشتر موارد تعداد کمی از خانواده ها موفق به انجام سفر می شوند و برای اقشار ضعیف و متوسط سفر و گردش امکانپذیر است به طوری که مجبورند تعطیلات را در خانه سپری کنند.

در کشور ما درصد معدودی از خانوارهای ایرانی از سطح درآمد بالایی برخوردارند و فقط این قشر می توانند هم از سفرهای داخلی و هم خارجی بهره ببرند و هر چه نرخ تورهای گردشگری نیز افزایش پیدا کند باز هم تاثیری در برنامه های سفر و تفریح آنها ایجاد نخواهد شد.

کارشناسان گردشگری معتقدند نرخ بالای تورهای نوروزی که در مقایسه با ماههای قبل به دو تا سه برابر نیز می رسد از جمله دلایلی است که مانع سفر مردم می شود و گروهی که سفرهای کوتاه مدت را با وسیله نقلیه خود انتخاب می کنند برای اینکه هزینه گران هتلها و تورها را نپردازند برای اقامت از چادر و یا خودرو استفاده می کنند و تنها در این صورت است که هزینه هایشان کفاف سفر را می دهد.

افزایش نرخ تورها متاثر از شرایط اقتصادی است

عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران در مورد افزایش نرخ تورهای داخلی و خارجی در ایام نوروز به خبرنگار مهر گفت: نرخ تور به هزینه اقامت در هتل، نرخ حمل و نقل ریلی و هوایی، غذا، تورم و... بستگی دارد و با توجه به اینکه در حال حاضر این هزینه ها در کشور گران شده به همین دلیل نرخ تورهای نوروزی نیز گران شده است.

محمد علی واقفی افزود: برخی از آژانسهای مسافرتی در طول سال یک پرواز را چارتر می کنند. بنابراین مجبورند در فصلهایی که مسافر کم است با ضرر بلیت بفروشند و در ایام پیک سال مانند تعطیلات نوروز که سفر زیاد انجام می شود با گران کردن قیمتها ضرر خود را جبران کنند.

این مقام مسئول در جامعه تورگردانان تاکید کرد: بخشی از افزایش قیمتها طبیعی است و این در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد اما باید نسبت به افزایش بی رویه نرخهای نوروزی نظارت جدی وجود داشته باشد و در این میان باید ضرر آژانس داران نیز لحاظ شود.

آژانس داران: سود اصلی را شرکتهای هواپیمایی و هتلها می برند



نرخ بلیط هواپیما در سفرهای خارجی نوروزی از سوی شرکتهای هواپیمایی سه برابر شده در حالی که قیمت هتلها ثابت است اما در تورهای داخلی این موضوع برعکس است آژانس دار

از سویی دیگر نیز آژانسداران دلیل افزایش نرخ تورهای نوروزی را دو برابر شدن قیمت بلیط سفرهای خارجی و همچنین افزایش نرخ هتلها و مراکز اقامتی در سفرهای داخلی عنوان می کنند و معتقدند دفاتر مسافرتی و جهانگردی سود چندانی از افزایش نرخها حاصلشان نمی شود. ایمان مسئول تورهای داخلی یک آژانس مسافرتی ضمن تائید افزایش دو برابری نرخ تورهای نوروزی داخلی و خارجی به خبرنگار مهر گفت: به دلیل افزایش نرخ تورها تعداد مسافران نوروزی تقریبا کم شده است که البته سقوط مکرر هواپیما در ماههای اخیر بی تاثیر بر این موضوع نبوده است. وی افزود: افزایش نرخ تور به قیمت هتل و هزینه بلیط ربط دارد که این تغییرات در تورهای داخلی و خارجی متفاوت است.



افزایش سه برابری نرخ تورهای داخلی

بررسیها نشان می دهد در حال حاضر یک خانواده سه نفره برای انجام یک سفر داخلی کیش با تور در ایام نوروز باید حدود سه میلیون تومان هزینه کند که البته این سفر باید کوتاه مدت و با حداقل امکانات باشد.

جالب است بدانید هزینه تور کیش برای سه شب اقامت در هتل داریوش در اتاق دو تخته رو به دریا "925" هزار تومان و در اتاق رو به باغ "850" هزار تومان است که این نرخ در ماه گذشته در اتاق رو به دریا "393" هزار تومان و رو به باغ "351" هزار تومان بوده است.

هزینه تور کیش و اقامت در هتل چهار ستاره "595" هزار تومان است که این مبلغ نیز در ماه گذشته "255" هزار تومان بوده است.

همچنین هزینه تور زمینی به یزد رفت با اتوبوس و برگشت با قطار و اقامت سه شب در هتل سه ستاره "235" هزار تومان و هزینه تور قشم نیز با قطار "350" هزار تومان است.

نرخ تورها نشاندهنده افزایش سه برابری تورهای داخلی در ایام نوروز است که به طور حتم فقط نمی توان دلیل این افزایش را مربوط به هتل دانست و قطعا دلایل دیگری نیز دارد.

رمزیان مسئول تورهای خارجی یکی از شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: نرخ بلیط هواپیما در سفرهای خارجی نوروزی از سوی شرکت های هواپیمایی سه برابر شده در حالی که قیمت هتلها ثابت است این درحالی است که در تورهای داخلی عکس این موضوع اتفاق افتاده و نرخ هتلها در افزایش قیمت تورها تاثیر زیادی گذاشته است.

وی افزود: به دلیل افزایش نرخها استقبال مسافران از تورهای نوروزی نسبت به گذشته بسیار کمتر شده و اکثر مردم این ذهنیت را دارند که آژانس داران قیمتها را افزایش داده اند در حالی که سود چندانی عاید دفاتر نمی شود.

رمزیان اظهار داشت: مدیران دفاتر از خدا می خواهند که در صورت امکان برای جذب مسافر نرخ ها را کاهش دهند در صورتی که پایین آوردن نرخها دست آنان نیست.

براساس اعلام دفاتر خدمات مسافرتی هزینه تور هوایی به اصفهان و سه شب اقامت در هتل چهار ستاره" 410" هزار تومان و هزینه تور شیراز با اقامت در هتل پنج ستاره "485" هزار تومان است.

هزینه متعارف یک خانواده چهار نفره برای سفر به اصفهان دو میلیون تومان است



با توجه به اینکه دفاتر خدمات مسافرتی چندین ماه سال را با رکود مواجه هستند به همین دلیل در ایام نوروز برای جلوگیری از ورشکستگی قیمتها افزایش پیدا می کند کرمانی

بسیاری از کارشناسان گردشگری افزایش نرخ تورهای نوروزی را کاذب دانسته و عنوان کردند با این قیمتها بهتر است مردم در تعطیلات سفر نروند والبته اگر هم بخواهند نمی توانند. یک خانواده چهار نفره برای سفر با تور به اصفهان حداقل باید دو میلیون تومان هزینه کند در حالی که عملا اکثر خانواده های ایرانی امکان هزینه کردن چنین مبالغی را ندارند.

آژانسها نوروز گران نکنند ورشکست می شوند

از سویی دیگر محمد حسین کرمانی رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی افزایش نرخهای نوروزی را کاملا طبیعی دانسته و عنوان کرد در تمام کشورهای دنیا در مناسبتهای مختلف و ایام تعطیل قیمتها افزایش پیدا می کند و در ایران نیز اینگونه است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه دفاتر خدمات مسافرتی چندین ماه سال را با رکود مواجه هستند به همین دلیل در ایام نوروز و برخی تعطیلات قیمتها افزایش پیدا می کند تا دفاتر نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و دچار ورشکستگی نشوند.

کارشناسان معتقدند یک تور مسافرتی از مولفه های مختلفی مانند اقامت، حمل ونقل ، غذا و... تشکیل می شود به همین دلیل در صورت افزایش نرخ این موارد قیمت نهایی تور نیز افزایش پیدا می کند و فقط 15 تا 20 درصد قیمت تور مربوط به سود آن است که این موضوع نیز در مقابل سرمایه گذاریهای دیگر به هیچ وجه زیاد نیست.

نرخ هتلها افزایش ندارد، آزانسها گرانفروشی می کنند

در حالی که آژانس داران افزایش نرخ تورهای نوروزی را مربوط به هتلها عنوان می کنند رئیس جامعه هتلداران ایران افزایش نرخ هتلها را در نورز تکذیب کرده و به خبرنگار مهر گفت: به هیچ وجه هتلداران در ایام نوروز نرخ ها را افزایش نمی دهند و قیمت معمول خود را دریافت می کنند. نرخ آنان براساس قیمت مصوب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

جعفر عطار با اشاره به اینکه در برخی موارد آژانس داران در ایام نوروز قیمت دو برابری اتاقها را از مسافران دریافت می کنند بدون اینکه هتلداران در جریان باشند، افزود: بعضا هتلداران از این ماجرا اطلاع ندارند و به همین دلیل است که وقتی قیمت تورها دو یا چند برابر افزایش پیدا می کند آژانسداران هتلداران را مقصر اصلی مطرح می کنند در حالی که ربطی به ما ندارد.

هم اکنون بیش از دو هزاردفترخدمات مسافرتی در کشور فعالیت می کنند و از این میان یکهزارو 30 آژانس فقط در تهران و حدود 750 هتل نیز در کشور وجود دارد.

این مقام مسئول در جامعه هتلداران تاکید کرد: به دلیل برخی تخلفاتی که از سوی دفاتر مسافرتی و جهانگردی صورت می گیرد در مشهد برخی از هتلها در ایام نوروز درصدی از ظرفیت اتاقهای خود را برای مراجعه مستقیم مسافران خالی می گذارند و آنها را به آژانس دار نمی دهند.

وی به مسافران نوروزی توصیه کرد به هنگام مراجعه به هتل قیمت اتاقها را از آنان بخواهند و هتلدار نیز موظف است نرخ تعیین شده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برای اطلاع گردشگران در تابلو نصب کنند. تنها در این صورت است که تخلف آژانسداران مشخص شده و مسافران می توانند به مراجع ذیربط شکایت کنند.

هر چند عطار معتقد به افزایش نیافتن نرخ هتلها در ایام نوروز است اما بسیاری از کسانی که در طول سال از این اماکن استفاده می کنند و یا از قبل برای سفرهای خود در جستجوی قیمت بوده اند همه به افزایش نرخ هتلها اذعان دارند. در واقع بسیاری از مدیران این اماکن به بهانه جبران ماههایی از سال که مسافر کمتری داشته اند تعطیلات نوروز را به دلیل بیشتر شدن تقاضا بهترین فرصت می دانند.

در میان کشمکش هتلداران با دفاتر مسافرتی و جهانگردی که هر کدام افزایش قیمت تور را بر گردن دیگری می اندازند، تنها مسافران نوروزی هستند که متضرر می شوند که قصد دارند چند روزی را در سال، خانه هاشان را به قصد گردش ترک کرده و دوست دارند با آرامش خیال مدتی را در سفر بگذرانند.

کاهش دستوری قیمتها تاثیری در رونق سفرهای ارزان ندارد



به طور معمول در هنگام تعطیلات سازمان متولی گردش و سفر برای رفاه مردم، با انجام راهکارهایی تعدیلی در قیمتها ایجاد می کند تا دفاتر نرخهای مناسب تری را در اختیار مردم قرار دهند کارشناس ارشد توریسم

حمید ضرغام کارشناس ارشد توریسم نیز در رابطه به افزایش نرخ تورهای نوروزی به خبرنگار مهر گفت: معمولا در کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه تعطیلات بدرستی تعریف نشده در ایام پرگردشگر سال به یکباره نرخ تورهای داخلی و خارجی افزایش پیدا می کند و دفاتر مسافرتی و همچنین هتلداران تمامی تلاش خود را برای جبران سود نکرده شان در طول سال انجام می دهند. بنیانگذار رشته مدیریت جهانگردی تاکید کرد: اما به طور معمول در این گونه مواقع سازمان متولی گردش و سفر برای رفاه مردم، با انجام راهکارهایی تعدیلی در قیمتها ایجاد می کند و تمهیدات و تسهیلاتی را برای دفاتر مسافرتی و جهانگردی و همچنین هتلداران در نظر می گیرد تا آنها نرخهای مناسب تری را در اختیار مردم قرار دهند. ضرغام با اشاره به اینکه باید کنترلی بر روی قیمت تورها صورت گیرد، افزود: با اعمال زور نمی توان قیمت ها را کم کرد بلکه سازمان میراث فرهنگی باید با ارائه راهکارهای حمایتی مانند معافیتهای مالیاتی، پرداخت وام کم بهره و... این کار را انجام دهد.

سازمانهای متولی با برنامه های حمایتی تسهیلات سفر را مهیا کنند

کارشناسان گردشگری 26 درصد هزینه تور را مربوط به هزینه بلیط و 26 درصد آن را نیز مربوط به هزینه های غذا و اقامت دانسته و عنوان می کنند چنانچه سازمان میراث فرهنگی بخواهد قیمت تورهای گردشگری را کاهش دهد به طور معمول باید از این هزینه ها کم کند در صورتی که این اتفاق در کشور ما نمی افتد. در واقع بسیاری از کارشناسان معتقدند نظارت درستی ازسوی سازمانهای متولی بر عملکرد دفاتر مسافرتی و هتلها انجام نمی شود چرا که در این صورت نابسامانی که اکنون در بازار تورهای نوروزی و نرخ گذاری مراکز اقامتی به ویژه هتلها پدیده آمده وجود نداشت.



اما در وضعیتی که هزینه های خوراک، پوشاک و مسکن سهم زیادی از سبد هزینه خانواده ها را تشکیل می دهد و عیدی کارمندان دولت و بازنشستگان نیز تنها 300 هزار تومان اعلام شده براستی چند درصد مردم می توانند با تورهای گردشگری سفر کنند و یا در هتلهای مناسب اقامت گزینند. دیگر آنکه، سهم اقشار متوسط و ضعیف جامعه که نه تنها یکسال بلکه سالیان سال است که به سفر نرفته اند از افزایش 20 درصدی سفرهای نوروز امسال که سازمان میراث فرهنگی نوید آن را داده به چه میزان است.

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گزارش از مهناز قربانی