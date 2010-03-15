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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

فیلم "وقتی بهار می‌آید" نوروز پخش می‌شود

فیلم "وقتی بهار می‌آید" نوروز پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "وقتی بهار می‌آید" به کارگردانی شاهرخ دولکو و تهیه‌کنندگی علیرضا ابوالقاسمی‌نژاد نوروز از تلویزیون پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "وقتی بهار می‌آید" بر مبنای فیلمنامه رضا حافظی به سفارش سیمافیلم تهیه شده و در آن الهام پاوه‌نژاد، علیرضا جلالی‌تبار، لیلا ارجمند، فرشید زارعی‌فر، علی زرینی، فرحناز منافی‌ظاهر، مجید زارع‌کار و علی دستانپور بازی کردند.

 
داستان "وقتی بهار می‌آید" درباره پزشکی است که همسرش نیاز به پیوند قلب دارد. او یک بیمار مرگ مغزی را که از خانواده‌اش خبری نیست برای اهدای قلب در نظر می‌گیرد اما ... .
 
دیگر عوامل این پروژه عبارتند از خسرو دادگر :مدیر تصویربرداری، ناهید طلوع :طراح گریم، سعید آهنگرانی :طراح صحنه و لباس، شهاب حیدری :مدیر تولید، سیامک نیازی :صدابردار، سحر صباغ‌سرشت: مجری طرح، آرمان موسی‌پور: آهنگساز و مجید موثق: دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز.
 
 
 
کد مطلب 1051845

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