از گلزنی عنایتی تا پیروزی حریفان سپاهان و استقلال/ شکست تیم معدنچی

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار روز دوم از هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات شب گذشته تیم فوتبال الجزیره در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی به مصاف الامارات رفت و موفق شد شکست 3 بر 2 را به حریف قعرنشین خود تحمیل کند. در این بازی برای تیم الجزیره تونی (9 و 66 - پنالتی) و سلطان برغش المنهالی (80) گلزنی کردند و گل‌های تیم الامارات نیز توسط غلامرضا عنایتی (35 - پنالتی) و کریم کرکار (45) به ثمر رسید.

این پنجمین گل عنایتی در فصل جاری لیگ برتر امارات بود. او در نیم فصل دوم این رقابت‌ها به عضویت تیم الامارات درآمده است. الامارات در حالی مقابل الجزیره تن به شکست داد که از وجود غلامرضا عنایتی و جواد کاظمیان در ترکیب اصلی خود بهره می برد. کاظمیان در نیمه دوم بازی مقابل تیم دوم جدول رده بندی لیگ برتر امارات جای خود را به نبیل داوودی داد.

الجزیره که در گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های الغرافه قطر، استقلال ایران و الاهلی عربستان هم‌گروه است با این پیروزی 39 امتیازی شد و جایگاه خود را در رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر امارات استحکام بخشید.

العین دیگر تیم پیروز دیدارهای شب گذشته لیگ برتر امارات بود که موفق شد در ورزشگاه مکتوم بن رشید شهر دوبی شکست 5 بر 2 را به میزبان خود الشباب تحمیل کند. ستاره العین در این بازی خوزه ساند بود که سه بار در دقایق (1، 47 و 88) دروازه تیم الشباب را گشود. دیگر گل‌های تیم العین را نیز فارس جمعه (32) و عبدالعزیز فایز (68) به ثمر رساندند. برای الشباب نیز سرور سالم (10) و کارلوس ریناتو (72) گلزنی کردند.

الشباب درحالی مقابل العین تن به شکست داد که از دقیقه 28 به دنبال اخراج عبدالعزیز هیکل 10 نفره بازی می کرد و البته ایمان مبعلی را نیز در اختیار نداشت. العین تیم چهارم گروه C مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست که در آن تیم‌های الشباب عربستان، پاختاکور ازبکستان و سپاهان ایران حضور دارند.

دیشب همچنین تیم الشارجه در زمین خود با یک گل بر تیم الاهلی فائق آمد. تک گل الشارجه را مارسلینهو در دقیقه 87 به ثمر رساند و زمینه صعود این تیم 22 امتیازی را به رده ششم جدول فراهم آورد. در این بازی مهرزاد معدنچی یکی از بازیکنان اصلی تیم الاهلی بود. الاهلی با این شکست 18 امتیازی ماند و به حضور خود در رده هفتم جدول ادامه داد. الاهلی در گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های الهلال عربستان، السد قطر و مس ایران هم‌گروه است.

- جدول رده بندی لیگ برتر امارات به شرح زیر است:

1- الوحده 40 امتیاز

2- الجزیره 39 امتیاز

3- العین 35 امتیاز

4- بن یاس 28 امتیاز

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10- النصر 16 امتیاز

11- الامارات 13 امتیاز

12- عجمان 5 امتیاز