علی آباد سرزمین آبشارهای رویایی و ناشناخته

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هنوز بسیاری از طبیعتگردان و گردشگران از وجود این شهرستان زیبا و پرپیشینه به رغم داشته های فراوان طبیعی و فرهنگی بی خبر هستند که شناسایی و معرفی بیشتر جاذبه های منطقه از سوی متولیان امر ضروری است.

پیشینه تاریخی علی آبادکتول تا هفت هزار سال شناسایی ‏شد و در پی نخستین فصل بررسی های شهرستان علی آباد در سال ‏‏86، به شناسایی 130 تپه و بنا که مربوط به دوران پیش از ‏تاریخ اسلامی است، انجامید.‏

قدیمی ترین اثر شناسایی شده دراین شهر، محوطه ای مربوط ‏به هزاره چهارم پیش از میلاد یعنی هفت هزار سال پیش و جدیدترین ‏آنها را مربوط به دوره پهلوی اول است.

تاریخ این منطقه به پیش از هزاره چهارم پیش ‏از میلاد می رسد و باستان شناسان این اداره کل برای تعیین دقیق ‏قدمت این شهر بررسی تاریخی غارهای این شهرستان را در دستور ‏کار خود قرار داده اند.‏



آبشار کبودوال از مهمترین جاذبه های آبی شهرستان علی آبادکتول ‏است که این مجموعه آبشار در دره ای نسبتا عمیق ‏و بسیار زیبا و در جنگل انبوه و دیدنی کبودوال واقع شده ‏است.

کبودوال در پنج کیلومتری جنوب علی آبادکتول قرار دارد. ‏ایجاد امکاناتی چون نمازخانه، فروشگاه، سرویس بهداشتی و ‏ساختمان اطلاع ‎رسانی از جمله اقدامات انجام شده در این مجموعه است.

احداث سنگفرش مسیر‎ ‎دسترسی به طول ۲۰۰متر، احداث پل سنگی ‏و دیواره سنگی، ایجاد روشنایی پایه فلزی مسیر دسترسی به پارک ‏کبودوال و انتقال برق فشار قوی و نیز ساخت کمپینگ شامل ‏سکوها،‎ ‎آلاچیق ها، تاسیسات برق و روشنایی کمپ از دیگر اقدامات ‏است.

پیش از این بررسی ها، باستان شناسان تعداد ‏آثار و محوطه های تاریخی- فرهنگی این شهرستان را تا 70 اثر ‏تخمین زده بودند که با این بررسی ها، باستان شناسان موفق به ‏شناسایی130 اثر دارای ارزش ثبتی در فهرست آثار ملی شدند.



‏آثار شناسایی شده شامل محوطه، تپه و بناهای تاریخی است و ‏بناهای شناسایی شده متعلق به دوران اسلامی است که شامل چهار ‏حمام، یک بنای مسکونی، یک پل و یک آسیاب آبی است که بیشترین ‏آثار شناسایی شده در بخش جلگه ای شهرستان کتول قرار دارد.‏

صنایع دستی رایج این شهرستان قالی، ‏نمد، پارچه های دستباف ابریشمی موسوم به «چوخا» و چادرشب ‏بافی است که اکنون برخی از جاذبه های دستی روبه فراموشی است.

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بررسی ها نشان می دهد که " کتول " از دو واژه‎ ‎اوستایی " کته " و " اول " تشکیل شده که کته ‏به معنای جا و مکان و اول به معنای ‎شیب، دره و گودال است و ‏" کتول " هم به مجموعه آبادی هایی گفته می شود که در درون دره‎ ‎کوه قرار دارد. زبان رایج اهالی این منطقه طبری و فارسی است اما با این حال گویشهای سیستانی، شاهرودی و خراسانی در ‏بین مهاجران رواج دارد.

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شهرستان علی آبادکتول از شهرستان های مرکزی ‏استان گلستان است که به دلیل داشتن موقعیت طبیعی مرتبط با ‏مناطق جنگلی از نظر جاذبه های گردشگری‎ ‎موقعیت مناسبی دارد که ‏از جمله جاذبه های اکوتوریستی این شهرستان می توان به ‏ارتفاعات و قله های آن اشاره کرد. کوه تکیانو در 22کیلومتری جنوب شرقی علی آباد و در فاصله هفت کیلومتری جنوب ‏روستای افراتخته قرار گرفته و ارتفاع این کوه دو هزار و 901 متر است.

‏این کوه، سرچشمه رودهای افراخته و کردروی است و ‎همچنین‎ ‎ققلند(قره قلند) با ارتفاع این کوه حدود و سه هزار و 39 متر در 27 ‏کیلومتری جنوب علی آباد و در هشت کیلومتری جنوب شرقی روستای ‏اَلِستان قرار گرفته است.

کوه نیمه جنگلی قرقلند ‏سرچشمه رودهای گل یوری، رودبار الستان و آقران است و ‏چشمه های متعددی از این کوه سرچشمه می گیرند و سرازیر می شوند‎.‎‏ ‏کوه نیمه جنگلی گل نیز در 26 کیلومتری جنوب‏‎ ‎علی آباد و در ‏فاصله شش کیلومتری جنوب شرقی روستای الستان واقع شده و ‏ارتفاع آن سه هزار و 10 متر است. این کوه سرچشمه رودهای الستان و ‏آخران است.

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نیله ته هم جزو کوه های این شهرستان است که ‏در 25 کیلومتری جنوب علی آباد و در هشت کیلومتری جنوب شرقی ‏روستای الستان از توابع کتول واقع شده است. ارتفاع این کوه ‏نیمه جنگلی2830 متر است. رودهای الستان و رودبار و چشمه های ‏فراوانی از این کوه سرازیر می شوند.‏

جاذبه های آبی شهرستان علی آبادکتول عبارتند از: ‏رودخانه چاه علی از دامنه غربی، کوه رشته خاک در 16 کیلومتری ‏شرق‎ ‎علی آباد سرچشمه می گیرد و پس از عبور از روستای مشیرآباد به ‏دشت گرگان وارد می شود‎ ‎و رو به سوی شمال غربی از کنار روستای ‏کنیزک، گلی جان و ایمر به دریاچه ایمر‎ ‎می ریزد.

شاخه دیگر آن به ‏سوی غرب متوجه می شود و در هشت کیلومتری شرق سیمین شهر به ‏رودخانه گرجوان وارد می ریزد، رودخانه گرجوان نیز از دیگر ‏رودخانه های این شهرستان رودخانه گرجوان است که از به هم ‏پیوستن رودهای " وجادره " و " زرین گل " در هشت‎ ‎کیلومتری جنوب شرقی ‏علی آباد کتول تشکیل می شود و رو به سوی شمال، روستای " املک " و " ‏«سنگدوین " از ناحیه کتول را مشروب می کند و پس از عبور از ‏شرق دریاچه قاسم خان، روستای بدراق را پشت سر می گذارد. پس از ‏انحراف به سوی غرب و مخلوط شدن با رودخانه چاه علی در سه ‏کیلومتری شرق سیمین شهر به گرگانرود می ریزد.

علی آباد سرزمین رویا ها و بهشت طبیعت گردان‏همزمان با فرارسیدن سال نو برای میزبانی مسافران مهیاست، هر چند کمبود زیرساختهای گردشگری در ایام نورزی بیشتر نمایان خواهد شد.