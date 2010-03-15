توزیع 1900 تن سیب و پرتقال در گیلان آغاز شد

رمضان کامران پی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: همزمان با فعالیت 19 نمایشگاه فروش بهاره در سراسر استان گیلان که با استقبال گسترده مردم روبه ‌رو شده، عرضه سیب و پرتقال ذخیره شده از روز دوشنبه بیست و چهارم اسفند ماه آغاز و در طول تعطیلات نوروزی سال 89 ادامه خواهد یافت.

وی همچنین در ‌مورد قیمت فروش این میوه‌ ها نیز اظهارداشت: هر کیلو پرتقال 750 تومان و هر کیلو سیب 850 تومان در سطح جایگاه های عرضه مشخص شده، نمایشگاه‌های بهاره و واحدهای صنفی منتخب (که با نصب پرده برای مردم قابل شناسایی هستند) عرضه خواهد شد.

معاون بازرگانی گیلان یاد آور شد: حدود 9 واحد توزیع کننده میوه در مرکز استان و بیش از 40 واحد در شهرستانها کار توزیع میوه را از امروز آغاز می کنند.