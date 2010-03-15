تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی به منظور ترویج تعاون در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد مهدی اعلایی مدیرکل تعاون آذربایجان شرقی صبح دوشنبه در این جلسه با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری میان وزارت تعاون و سازمان صدا و سیما گفت: به دنبال برگزاری نخستین جشنواره ملی تعاون و رسانه در تبریز که به ابتکار استان برگزاری شد، وزارت تعاون و سازمان صدا و سیما در قالب یک تفاهمنامه میزان همکاریهای خود را ارتقا می دهند.

وی با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی در اجرایی کردن این تفاهمنامه پیشتاز بوده است، اظهار داشت: بر اساس این تفاهمنامه مقرر شده است تا هر استان 30 دقیقه در بخش رادیویی و 15 دقیقه برنامه تلویزیونی را هر هفته با موضوع تعاون تولید و پخش کند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تعامل مناسبی بین بخش تعاون و صدا و سیمای مرکز استان وجود دارد، اضافه کرد: تولیدات برتر در این بخش در جشنواره سراسری تولیدات برتر استانی در بخش تعاون شرکت داده شده و از آنها قدردانی به عمل خواهد آمد.

اعلایی همچنین از آمادگی این اداره کل برای تقویت همکاری های رسانه ای با صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی تاکید کرد.

علی نواداد مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز در ادامه این نشست مشترک گفت: صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی آمادگی کامل برای اجرایی کردن مفاد این تفاهمنامه مشترک را دارد.

وی اضافه کرد: در گام نخست برنامه های رادیویی و در گام بعدی برنامه های تلویزیونی در دستور کار برنامه ترویجی تعاون از سال آینده قرار می گیرد.

نواداد تاکید کرد: تولید برنامه های ترویجی با موضوع تعاون سال آینده در برنامه های تولیدی این مرکز قرار می گیرد.

وی همچنین اظهار داشت: صدا وسیمای مرکز آذربایجان شرقی همچنین آمادگی دارد تا در صورت همکاری از سوی اداره کل تعاون استان زمینه تولید یک سریال یا تله فیلم با موضوع تعاون را فراهم کند.

تفاهمنامه سازمان صدا وسیما با وزارت تعاون در خصوص مشارکت در تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی با هدف، توسعه و ترویج فرهنگ تعاون از طریق رسانه ملی، استفاده از ظرفیت رسانه ملی در شناساندن مزیت های تعاون و تبیین نقش تعاون در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری از طریق رسانه ملی به امضای معاون برنامه ریزی، پژوهش و آموزش وزارت تعاون و معاون امور مجلس و استان های سازمان صدا و سیما رسیده است.