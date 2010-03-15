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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۰

مشاور ارشد اوباما :

شهرک سازی اسرائیل تضعیف کننده فرآیند سازش است

شهرک سازی اسرائیل تضعیف کننده فرآیند سازش است

مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس این اقدام را تضعیف کننده فرآیند سازش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "دیوید آکسلرود" روز یکشنبه به شبکه ان بی سی گفت: ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس یک توهین آشکار بود و این اقدام تضعیف کننده هرگونه تلاش برای از سرگیری مذاکرات سازش بود.

وی همچنین از انجام مذاکرات غیر مستقیم میان مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی خبر داد.

بر اساس این گزارش اعلام ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس خشم بسیاری از مقامات آمریکایی از جمله "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه و "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا را برانگیخته و با واکنش های متفاوتی همراه بوده است.

چنانچه وزیر خارجه آمریکا روز گذشته با انتقاد شدید از تصمیم اخیر کابینه رژیم صهیونیستی درباره ساخت شهرک های جدید در زمان حضور بایدن در فلسطین اشغالی، آن را به منزله توهین به واشنگتن دانست.

اتحادیه اروپا همچنین با تاکید بر از سرگیری مذاکرات سازش هشدار داده است که در صورت ادامه بن بست موجود و شهرک سازی تلاشها برای ادامه مذاکرات از بین می برد.

کد مطلب 1051856

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