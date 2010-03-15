رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد: برگزاری کنکورسراسری برای دوره دکتری/ ایجاد دو مرحله در گزینش داوطلبان

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون سراسری قبل از سال 48 به صورت مجزا توسط هر دانشگاهی برگزار می شد که با تغییر شرایط این شیوه پذیرش نیز تغییر کرد و آزمون به صورت سراسری برگزار شد اما اکنون به این نتیجه رسیدیم که شرایطی که برای آزمون سراسری بوده تغییر کرده لذا می توانیم شیوه بهتری را که حذف کنکور است دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه از این رو شیوه های پذیرش دانشجو بر اساس نیازها و شرایط تغییر می کنند، گفت: در خصوص برگزاری آزمون دکتری به صورت سراسری تا کنون تصمیمی گرفته نشده است اما من به عنوان شخصی که اطلاعات سازمان سنجش را دارد با مشاهده وضعیت تعداد داوطلبین کارشناسی ارشد و دکتری پیش بینی می کنم که افزایش متقاضیان به حدی برسد که دانشگاهها به این نتیجه برسند که گزینش باید عمومی شود.

رئیس سازمان سنجش افزود: البته در دوره دکتری در صورت برگزاری آزمون سراسری، گزینش دانشجو دو مرحله ای است و بدون دخالت دانشگاه نمی توان گزنیش کرد.

وی اظهار داشت: سازمان سنجش متعلق به کل آموزش عالی کشور است از این رو در صورتی که دانشگاهها تصمیم به برگزاری سراسری آزمون دکتری گرفتند آمادگی برگزاری آزمون را دارد.