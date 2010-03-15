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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۱

شروط جذب هیئت علمی در دانشگاههای پزشکی/ التزام به ولایت شرط پایه‌ای

شروط جذب هیئت علمی در دانشگاههای پزشکی/ التزام به ولایت شرط پایه‌ای

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این نکته که در گروه علوم پزشکی نیز پیروی از اصل ولایت فقیه به عنوان یک اصل ضروری در جذب اساتید در نظر گرفته می شود گفت: در گروه علوم پزشکی وزن رفتار حرفه ای نیز تعیین کننده است.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جذب اساتید در گروه علوم پزشکی و شروط لازم برای جذب آنها گفت: بحث های اساتید در علوم پزشکی بحث های عمیقی است و موضوعاتی که در علوم انسانی مطرح می شود با شرایط علوم پزشکی متفاوت است.

وی گفت: پیروی و التزام به ولایت فقیه یک اصل پایه ای است و هر استادی که جذب دانشگاه می شود باید دارای این اصل باشد چرا که در گزینش افراد این موضوع به عنوان شرایط عمومی آمده است و قطعاً افراد آن را رعایت می کنند.
 
محققی اضافه کرد: از سوی دیگر در علوم پزشکی موضوع اخلاق پزشکی، اخلاق حرفه ای و شئون استادی نیز مطرح است که به طور اکید در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی بر روی آن کار شده است.
 
وی یادآور شد: در حال حاضر بر روی آیین نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در حال فعالیت هستیم تا اصول مترقی آن را قدم به قدم پیاده کنیم.
 
معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 14 دانشگاه علوم پزشکی دارای هیئت ممیزه هستند و مرکز امور اساتید نیز سایر مسائل مربوط به هیئت علمی دانشگاهها را پیگیری می کند.
کد مطلب 1051859

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