123 فرد مبتلا به سرخک در کشور شناسایی شده است

اعظم صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این تعداد بیمار شناسایی شده در کشور در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، سیستان و بلوچستان، یزد، گلستان، هرمزگان، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران و دانشگاه شهید بهشتی تهران، معاونت سلامت تهران و دانشگاه ایران شناسایی شده اند.

وی بیان داشت: در استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران و شهید بهشتی تهران این بیماری افزایش داشته که این مسئله نگران کننده است .

وی یادآور شد: یکی از شاخصهای مراقبت در مرحله حذف موارد مثبت آزمایشگاهی، یک در یک میلیون نفر است که امسال این تعداد مورد شناسایی شده نسبت به سالهای گذشته بالاتر از شاخص یک در یک میلیون نفر می باشد

صبوری، دلیل افزایش این شاخص را ورود کولی ها به کشور عنوان کرد و افزود: این افراد هیچ یک از واکسنهای مورد نیاز را تزریق نکرده بودند .

وی عنوان کرد: لازم است بیماری یابی و سرعت بخشیدن به فعالیتهای مورد نیاز در خصوص حذف ویروس سرخک مورد توجه بیشتری قرار گیرد .

صبوری، تب، دانه های جلدی، سرفه، آبریزش بینی و التهاب ملتهمه را از مهمترین علائم بیماری سرخک عنوان کرد و گفت: مهمترین راه حذف این بیماری واکسناسیون است ولی در صورت ابتلا به این نوع بیماری، جلوگیری از تماس با افراد بیمار چهار روز قبل تا پنج روز بعد از بروز دانه های جلدی ضروری است.