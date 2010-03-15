منچستریوناتید مقابل فولهام پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد دیشب در چارچوب هفته سی ام رقابت های لیگ برتر در حالی که در اولدترافورد میزبان فولهام بود با سه گل وین رونی (46 و 84) و برباتف (89) تیم فولهام را شکست داد.

ساندرلند و منچسترسیتی در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند. کنواین جونز در دقیقه 9 تیم ساندرلند را پیش انداخت و آدام جانسون در دقیقه 90، بازی را به تساوی کشید. هفته سی ام رقابت ها امشب با برگزاری دیدار تیم های لیورپول و پورتسموث به پایان می رسد.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 66 امتیاز - 30 بازی

2- چلسی 64 امتیاز - 29 بازی

3- آرسنال 64 امتیاز - 30 بازی

4- تاتنهام 52 امتیاز - 29 بازی

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18- برنلی 24 امتیاز - 30 بازی

19- هال سیتی 24 امتیاز - 29 بازی

20- پورتسموث 19 امتیاز - 28 بازی