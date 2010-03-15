گزارش مهر از همراهان دائمی اینترنت در ایتالیا/ فناوری به جای اعتراض!

به گزارش خبرنگار مهر، در ایستگاه منتظر قطار هستم. باید گزارشی که درباره کاربرد فناوری اطلاعات از سطح شهرهای ایتالیا تهیه کرده ام را ارسال کنم. باید هر چه سریعتر به منزل برسم. اما قطار باز هم تاخیر دارد. هیچ کس هم اعتراض نمی کند. کلافه شده ام. قطار می آید. مسئولان قطار پوزش می خواهند اما هیچ کس توجه نمی کند. اینجا همه مشغولند. مشغول زندگی در دنیای فناوری اطلاعات. مشغول صحبت با مسافری از قطار شدم. صحبتی که منجر به ورود من به دنیای اینترنت در قطار شد. حالا گزارشم را از اینجا می فرستم.

در ایتالیا هرگز کسی گم نمی شود چرا که همیشه کسی هست که راه را نشان دهد، حتی در خلوت ترین و نانشاخته ترین مکانها. قطارهای ایتالیایی نسبت به سایر قطارهای اروپایی آهسته تر و البته ارزان تر حرکت می کنند و اغلب تاخیر دارند اما دیر یا زود همه را به مقصد می رسانند و به خاطر تاخیرشان در تمام طول راه از مسافران عذرخواهی می کنند اما مسافران ثابت این قطارها دیگر به این پوزشها گوش نمی کنند و از تاخیرها هم شکایت چندانی ندارند چون وسیله ای در اختیار دارند که تا رسیدن به مقصد آنها را همراهی می کند و تاخیر قطارها را جبران می کند.

اینترنت موبایل همان وسیله است که این روزها بیش از یکسال قبل در دست مردم ایتالیا دیده می شود. هر چند یک کارمند بخش خدمات اینترنت یکی از شعبات شرکت اپراتور تلفن همراه و ارائه دهنده اینترنت "وودافن" در ایتالیا در این باره می گوید: "وقتی صحبت از اینترنت موبایل می شود من به یاد اینترنتی می افتم که بر روی تلفن همراه عرضه می شود."

وقتی خبرنگار مهر از وی پرسید پس اینترنت همراهی که از طریق کلید "یو. اس. بی" اینترنت عرضه می شود چیست؟ پاسخ می دهد: "خب، به نظر من آن هم یک نوع اینترنت موبایل است اما شاید بهتر باشد آن را به اسم اینترنت در حرکت و یا همان اینترنت همراه بشناسیم و از اصطلاح اینترنت موبایل تنها برای معرفی اینترنت از طریق تلفن همراه استفاده کنیم."

کاربران اینترنت در حرکت به دو دسته تقسیم می شوند: گروه اول هنوز همان نوت بوک قدیمی خود را دارند و به همین منظور برای اتصال به اینترنت از یک "کلید یو.اس. بی" اینترنت استفاده می کنند. این کاربران از شرکت ارائه دهنده اینترنت همراه که یکی از شرکتهای اپراتور تلفن همراه است این کلید USB اینترنت را به اضافه یک سیم کارت تلفن همراه خریداری می کند. تعرفه های شرکتهای مختلف متفاوت است اما به نظر می رسد که تمام شرکتها سعی در جلب رضایت و جذب بیشتر مشتری دارند.

وودافن، ویند، تیم (تله کام ایتالیا) و "ایتالیا 3" از جمله مهمترین شرکتهایی هستند که در حال حاضر در این کشور این خدمات را ارائه می دهند.

این کلیدهای یو. اس. بی اینترنت در دو نوع اینترنت با سرعت 6/3 مگابیت بر ثانیه از طریق شبکه HSDPA و اینترنت با سرعت 2/7 مگابیت بر ثانیه از طریق شبکه HSDPA ارائه می شوند و تعرفه ها نیز بر پایه خدمات هر شرکت متفاوت است.

حداقل سرعت اینترنت خانگی در ایتالیا از طریق تلفن ثابت و سیستم ADSL و مدم داخلی بی سیم "وای- فای" 2/7 مگابیت بر ثانیه و حداکثر 20 مگابیت بر ثانیه است.

کارمند بخش اینترنت وودافن در مورد کیفیت این دو کلید اینترنت به مهر می گوید: "استفاده از این کلیدها بستگی به نوع جستجو در روی اینترنت دارد. در واقع کلیدهای 6/3 مگابیت بر ثانیه برای جستجو و تماشای فیلم و ویدئو مناسب نیستند اما برای انجام کارهای عادی روزانه مثل خواندن روزنامه ها و یا جستجوی متن و یا عکس خوب هستند."

لازم به ذکر است که حداکثر اینترنت پر سرعت شرکتی در کشورمان تنها 512 کیلوبیت بر ثانیه است.

دسته دوم کاربرانی که در قطارها و مترو مشغول وبگردی بر روی اینترنت هستند از سیستمهای جدیدی به نام "نت بوک" (مینی نوت بوک) استفاده می کنند.

در حقیقت به تازگی شرکت سامسونگ نت بوک جدیدی را عرضه کرده است که از شکاف ویژه قرار دادن سیم کارت برخوردار است.

کاربرانی که این نت بوک را از شرکت ارائه دهنده اینترنت در حرکت خریداری می کنند همراه با دستگاه رایانه یک سیم کارت تلفن همراه نیز دریافت کرده و به این ترتیب از خدمات پشتیبانی اینترنت شرکت ارائه دهنده برخوردار می شوند.

یکی از کاربران این نت بوک مجهز به اینترنت در حرکت در این باره توضیح داد: "من ساکن یکی از محلات قدیمی شهر ناپل هستم و در منطقه ای که زندگی می کنم هنوز فیبرنوری کشیده نشده است. بنابراین نمی توانستم در خانه از اینترنت ADSL بی سیم استفاده کنم. بنابراین در ابتدا یک کلید اینترنت خریداری کردم. اما متاسفانه سیگنال رایانه ام چندان زیاد نبود و بنابراین نمی توانستم در منطقه ای که دور تا دورش ساختمانهای بلند نزدیک به هم گرفته است از این اینترنت به راحتی استفاده کنم. از سویی دیگر تعرفه این نوع اینترنت نسبت به خدماتی که ارائه می داد بسیار بالا بود. امسال با ورود این نت بوک جدید تصمیم گرفتم آن را تهیه کنم و الان از کار با آن راضی هستم. چون نسبت به نوت بوک قدیمی خودم بسیار کوچکتر و در نتیجه حمل آن راحتتر است. همچنین سرعت اینترنت آن بهتر و تعرفه آن بسیار کمتر است."

اینترنت موبایل

طرفداران اینترنت موبایل و یا همان اینترنتی که بر روی تلفنهای همراه عرضه می شود نیز دو دسته هستند: هواداران "آی- فن" و دوستداران "بلک بری".

هواداران "آی- فن" شامل طیف وسیعی از نوجوانان و جوانان (اغلب دختران جوان) و دوستداران فناوریهای پیشرفته هستند. هرچند تعداد افراد گروه اول از افراد گروه دوم بیشتر است.

پس از عرضه "آی- فن" نسل جدید، جوانان علاقه مند به این پدیده اپل با نگاه کردن به دست یکدیگر رویای خرید این دستگاه جادویی کوچک را در سر پروراندند و به برکت فروش این دستگاه همراه با یک سیم کارت ویژه (که همچنین به اینترنت موبایل نیز مجهز است) و با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی دستگاه بدون سیم کارت (حدود دو سوم قیمت) عرضه می شود توانستند رویای خود را به واقعیت تبدیل کنند.

کار اصلی این نوجوانان و جوانان، بارگذاری تازه ترین آلبومهای موسیقی از طریق اینترنت و از روی فروشگاه مجازی "ای- تیونز" اپل بر روی "آی- فن" و گوش دادن به این آلبومها است.

گروه دوم را علاقه مندان به فناوری تشکیل می دهند که اغلب خود نیز در عرصه فناوریهای نوین مشغول به کار هستند و برای تعامل بیشتر با همکاران خود (دریافت ایمیل، جزوات، ویدئو کنفرانس و ...) از این محصول اپل بهره می گیرند.

دوستداران بلک بری شامل خبرنگاران، وکلا، سیاستمداران و مردان امور مالی و تجاری می شوند. این افراد آگاهی چندانی نسبت به فناوریهای روز ندارند و به سختی می توانند جزئیات تلفن همراه بسیار پیشرفته ای همچون "آی- فن" را یاد بگیرند بنابراین به دستگاهی نیاز دارند که همانند "آی- فن" پیچیده نباشد، به سرعت ایمیلها را دریافت کند و به خصوص همانند یک تلفن همراه عادی نیز کار کند و بلک بری موفق شده است تمام خواسته های آنها را برآورده کند.



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