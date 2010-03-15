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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۴

تثبیت بازار پس از اجرای طرح نظارتی نوروز

با اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز از تضییع حقوق مصرف کنندگان جلوگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، با عنایت به ایجاد فضایی مناسب برای خرید ایام پایانی سال و ضرورت تشدید کنترل و نظارت بر عرضه کالا و خدمات و در راستای لزوم اطلاع رسانی شفاف و دقیق از فعالیتهای انجام شده پیرامون اجرای طرح نظارتی نوروز توسط این سازمان جهت نیل به تحقق اهداف تثبیت و سلامت بازار عرضه کالا و خدمات و تحقق مشتری مداری به اطلاع می رساند طی روزهای اجرای طرح (یازدهم اسفند ماه لغایت نوزدهم) به منظور شناسایی و هدف قرار دادن تمامی مراکز عرضه کالا و خدمات پرمصرف به عموم مردم و برخورد با عوامل گرانفروشی در دو بخش کالایی و خدماتی جمعا 212 هزار و 386 مورد بازرسی در سراسر کشور، با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی با تمامی دستگاههای ذی مدخل به بهترین نحو ممکن و فراگیرتر از سالهای گذشته انجام شد.

طی همین مدت در بخش کالایی به ترتیب میوه و تره بار با 35044 مورد، شیرینی جات، آجیل و خشکبار با 71041، کیف و کفش و پوشاک 410371 و مواد پروتئینی با 9382 مورد و در بخش خدماتی اماکن سیاستی و زیارتی و اماکن اقامتی و رستوران ها و پایانه های مسافربری بیشترین سهم نظارت ویژه را به خود اختصاص داده اند.

این طرح که تا بیستم فروردین ماه 89 تداوم خواهد داشت، با نظارت بر عملکرد 31 هزار و 897 واحد اقتصادی با موضوع صدور فاکتور، نصب برچسب قیمت، گرانفروشی و کم فروشی و .. 31897 واحد متخلف شناسایی و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بررسیهای کارشناسی، پرونده متخلفان به ارزش کل 30 میلیارد و 43 میلیون و 361 هزار ریال جهت سیر مراحل قانونی و صدور رای نهایی به شعب تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

با توجه به تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده تری که طی همین مدت صورت گرفته، دریافت و رسیدگی به 10086 مورد گزارش مردمی از طریق تلفن 124 سامانه ارتباطی بازرگانی ایران "سابا" و مراکز ستاد خبری مستقر در سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور، بیانگر اعتماد و جلب رضایت مردم از اقدامات به عمل آمده از سوی این سازمان می باشد.

برگزاری گشتهای مشترک تخصصی و استفاده از گروههای بازرسی در میادین میوه و تره بار، پایانه های مسافربری و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا از دیگر برنامه های اجرایی این طرح بوده است.

کد مطلب 1051871

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