تثبیت بازار پس از اجرای طرح نظارتی نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، با عنایت به ایجاد فضایی مناسب برای خرید ایام پایانی سال و ضرورت تشدید کنترل و نظارت بر عرضه کالا و خدمات و در راستای لزوم اطلاع رسانی شفاف و دقیق از فعالیتهای انجام شده پیرامون اجرای طرح نظارتی نوروز توسط این سازمان جهت نیل به تحقق اهداف تثبیت و سلامت بازار عرضه کالا و خدمات و تحقق مشتری مداری به اطلاع می رساند طی روزهای اجرای طرح (یازدهم اسفند ماه لغایت نوزدهم) به منظور شناسایی و هدف قرار دادن تمامی مراکز عرضه کالا و خدمات پرمصرف به عموم مردم و برخورد با عوامل گرانفروشی در دو بخش کالایی و خدماتی جمعا 212 هزار و 386 مورد بازرسی در سراسر کشور، با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی با تمامی دستگاههای ذی مدخل به بهترین نحو ممکن و فراگیرتر از سالهای گذشته انجام شد.

طی همین مدت در بخش کالایی به ترتیب میوه و تره بار با 35044 مورد، شیرینی جات، آجیل و خشکبار با 71041، کیف و کفش و پوشاک 410371 و مواد پروتئینی با 9382 مورد و در بخش خدماتی اماکن سیاستی و زیارتی و اماکن اقامتی و رستوران ها و پایانه های مسافربری بیشترین سهم نظارت ویژه را به خود اختصاص داده اند.

این طرح که تا بیستم فروردین ماه 89 تداوم خواهد داشت، با نظارت بر عملکرد 31 هزار و 897 واحد اقتصادی با موضوع صدور فاکتور، نصب برچسب قیمت، گرانفروشی و کم فروشی و .. 31897 واحد متخلف شناسایی و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بررسیهای کارشناسی، پرونده متخلفان به ارزش کل 30 میلیارد و 43 میلیون و 361 هزار ریال جهت سیر مراحل قانونی و صدور رای نهایی به شعب تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

با توجه به تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده تری که طی همین مدت صورت گرفته، دریافت و رسیدگی به 10086 مورد گزارش مردمی از طریق تلفن 124 سامانه ارتباطی بازرگانی ایران "سابا" و مراکز ستاد خبری مستقر در سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور، بیانگر اعتماد و جلب رضایت مردم از اقدامات به عمل آمده از سوی این سازمان می باشد.

برگزاری گشتهای مشترک تخصصی و استفاده از گروههای بازرسی در میادین میوه و تره بار، پایانه های مسافربری و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا از دیگر برنامه های اجرایی این طرح بوده است.