انجمن تخصصی صادرات فراگیر ملی کالاهای با فناوری بالا

به گزارش خبرنگار مهر، بابک افقهی در مراسم امضای تفاهم نامه فی مابین دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری گفت: دولت مصمم به برنامه ریزی و فراهم آوردن سازوکار لازم برای ارتقاء صادرات کالا و خدمات با فناوری بالا است و بر این اساس مکلف شده است تا میزان صادرات کشور با سطح تکنولوژی بالا را ارتقاء دهد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: امروز محصولات با فناوری بالا در نماگرهای تجاری کشورها، جایگاه بالایی دارد و محصولات هایتک نشانگر ورود کشورها به مرزهای دانش در صادرات کالا و خدمات است. این درحالی است که صادرات کالاهای با فناوری بالا در فاصله سالهای 2001 تا 2007 معادل 5 درصد افزایش یافته است. به همین جهت، جمع بندی ما در دولت این بود که با کمک دستگاههای متولی، اهتمام ویژهای به صادرات کالاهای با فناوری بالا و کمک به تجاری سازی محصولات با فناوری بالا صورت گیرد.

وی تصریح کرد: تجاری سازی محصولات با فناوری بالا می تواند موجب ارتقاء سطح ارزش افزوده بازگشتی به کشور شود که این خود بزرگترین مشوق برای سرمایه گذاران است. بر این اساس آمار و ارقام در اختیار نشانگر آن است که اهداف کمی پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله نظام در حال محقق شدن است.

افقهی گفت: نسبت صادرات هایتک به کل صادرات صنعتی کشور در برنامه چهارم توسعه 15 درصد، در برنامه پنجم توسعه 25 درصد و در برنامه ششم توسعه 35 درصد و در نهایت برنامه هفتم توسعه 50 درصد در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: 15 کشور دنیا به خاطر پیچیده بودن و حساسیت بالا و نیز سرعت روزافزون، در سال 2007 توانستند که 98 درصد کل صادرات این محصولات را در اختیار داشته باشند که در این میان، چین، ژاپن و اروپا 75 درصد سهم رشد را در اختیار دارند.

به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در ایران طی برنامه های دوم تا چهارم توسعه، سهم کالاهای با فناوری بالا از صادرات از 0.29 درصد به 1.02 رسیده است که متوسط رشد سالانه 36 درصدی را در پی داشته است.

وی تاکید کرد: در این میان باید شاخصی تعریف شود که نمادی از تکنولوژی باشد و مشکل ورود قضاوت های سلیقه ای در تعیین خط برش صنایع با تکنولوژی بالا، متوسط و پایین حل شود.

افقهی گفت: در سال 89، بیشترین جوایز کالایی به محصولات با فناوری بالا تعلق خواهد گرفت که بر این اساس،میزان جایزه صادراتی این بخش، 5 درصد خواهد بود.

وی اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت از حضور هیات های تجاری این بخش نیز حمایت ویژه به عمل خواهد آورد. ضمن اینکه تلاش ما این است که انجمن تخصصی صادرات فراگیر ملی کالاهای با فناوری بالا تشکیل شود.

همچنین حمیدرضا امیری نیا، ریس دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: چشم انداز اقتصاد کشور دانش بنیان است و اقتصاد دانش بنیان، بدون اینکه آجرها و ساختارهای آن با کار هایتک وصل نباشد، محقق نمی شود.

وی افزود: امروز در دنیا، همه کشورها به دنبال توسعه اقتصادی مبتنی بر هایتک هستند و کشورهای بزرگ صنعتی، 80 درصد درآمدهای اقتصادی خود را از طریق صادرات محصولات با فناوری بالا محقق می کنند.

امیری نیا با ابراز خرسندی از توجه ویژه مسئولان و متولیان بخش تجارت کشور به موضوع صادرات کالاهای با فناوری بالا خاطرنشان کرد: چنانچه خواستار رشد اقتصادی پایدار باشیم، باید بخش مهمی از صادرات و اقتصاد کشور به محصولات با فناوری بالا متصل شود.