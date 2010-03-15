رم و یوونتوس متوقف شدند / پیروزی میلان در دقیقه 90

به گزارش خبرگزاری مهر، رم در هفته بیست و هشتم رقابت های سری آ با نتیجه 3 بر 3 در زمین لیورنو متوقف شد. لوکارلی در دقایق 9، 26 و 71 گل های لیورنو را به ثمر رساند و برای رم، سیمونه پروتا (11)، لوکا تونی (19) و دیوید پیزارو (28) گل زدند.

یوونتوس در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده شب گذشته در زمین خود با حساب 3 بر 3 مقابل سیه نا متوقف شد. الساندرو دل پیه رو در دقایق 3 و 7 و آنتونیو کاندروا (10) تیم یوونتوس را جلو انداختند اما ماسیمو ماکارونه (16) و عبدالقادر غزال (46 و 78 - پنالتی) بازی را به تساوی کشیدند.

میلان هم با تک گل سیدورف در واپسین لحظات بازی مقابل میهمان خود کیه وو ورونا پیروز شد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* بولونیا یک - سامپدوریا یک

* جنوآ 5 - کالیاری 3

* لاتزیو صفر - باری 2

* پارما یک - آتالانتا صفر

* اودینزه 3 - پالرمو 2

جدول رده بندی:

1- اینتر 59 امتیاز

2- میلان 58 امتیاز

3- رم 53 امتیاز

4- پالرمو 46 امتیاز

------------------------

18- لیورنو 24 امتیاز

19- آتالانتا 22 امتیاز

20- سیه نا 21 امتیاز