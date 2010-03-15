آخرین آمار تولیدات علمی ایران و مقایسه با رقبا در جهان اسلام

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار با اعلام این خبر افزود: در حالی که دو ماه و 15 روز از سال میلادی می گذرد فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات پژوهشی همچنان استمرار دارد و نتایج مطالعات پژوهش در قالب مقالات تحقیقاتی در نشریات معتبر بینالمللی منتشر میشود.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: کشورهای بزرگ اسلامی که به نظر میرسد از نظر رشد آموزش عالی جایگاه خاصی برای خود تعریف کردهاند به استثنای ترکیه که طی این مدت هزار و 475 مقاله به ثبت رسانده است، بقیه کشورها یک سوم و یا کمتر از یک سوم تولیدات علمی ایران مقاله منتشر کرده اند.
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