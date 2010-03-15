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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۸

مهراد به مهر خبر داد:

آخرین آمار تولیدات علمی ایران و مقایسه با رقبا در جهان اسلام

آخرین آمار تولیدات علمی ایران و مقایسه با رقبا در جهان اسلام

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: تولید علم ایران در نخستین ماههای اول سال 2010 میلادی به 3 هزار و 917 مقاله رسیده که این تعداد باعث شده ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی پس از ترکیه مقام اول را به دست آورده است.

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار با اعلام این خبر افزود: در حالی که دو ماه و 15 روز از سال میلادی می ‌گذرد فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات پژوهشی همچنان استمرار دارد و نتایج مطالعات پژوهش در قالب مقالات تحقیقاتی در نشریات معتبر بین‌المللی منتشر می‌شود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: کشورهای بزرگ اسلامی که به نظر می‌رسد از نظر رشد آموزش عالی جایگاه خاصی برای خود تعریف کرده‌اند به استثنای ترکیه که طی این مدت هزار و 475 مقاله به ثبت رسانده است، بقیه کشورها یک سوم و یا کمتر از یک سوم تولیدات علمی ایران مقاله منتشر کرده اند.

وی اظهار داشت: کشور مالزی با یک هزار و 447 مقاله، مصر با یک هزار و 284 مقاله و عربستان سعودی با 583 مقاله در مرتبه‌های بعدی قرار دارند.
 
مهراد کل تولید علم ایران در سال 2009 میلادی 20 هزار و 221  مقاله عنوان کرد و به مهر گفت: معتقدم کشورمان به دلیل جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیشتر در دانشگاهها و پژوهشگاهها در سال جاری مقام مناسب‌تری را در مقایسه با سال 2009 میلادی به خود اختصاص خواهد داد.
کد مطلب 1051879

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