آخرین آمار تولیدات علمی ایران و مقایسه با رقبا در جهان اسلام

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار با اعلام این خبر افزود: در حالی که دو ماه و 15 روز از سال میلادی می ‌گذرد فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات پژوهشی همچنان استمرار دارد و نتایج مطالعات پژوهش در قالب مقالات تحقیقاتی در نشریات معتبر بین‌المللی منتشر می‌شود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: کشورهای بزرگ اسلامی که به نظر می‌رسد از نظر رشد آموزش عالی جایگاه خاصی برای خود تعریف کرده‌اند به استثنای ترکیه که طی این مدت هزار و 475 مقاله به ثبت رسانده است، بقیه کشورها یک سوم و یا کمتر از یک سوم تولیدات علمی ایران مقاله منتشر کرده اند.

وی اظهار داشت: کشور مالزی با یک هزار و 447 مقاله، مصر با یک هزار و 284 مقاله و عربستان سعودی با 583 مقاله در مرتبه‌های بعدی قرار دارند.

مهراد کل تولید علم ایران در سال 2009 میلادی 20 هزار و 221 مقاله عنوان کرد و به مهر گفت: معتقدم کشورمان به دلیل جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیشتر در دانشگاهها و پژوهشگاهها در سال جاری مقام مناسب‌تری را در مقایسه با سال 2009 میلادی به خود اختصاص خواهد داد.