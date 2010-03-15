فشردگی مسابقات لیگ برتر والیبال عذاب آور است

جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد پس از پیروزی 3 بر 1 مقابل تیم والیبال ارتعاشات صنعتی افزود: برخی از بازیکنان ما مثل حامد صمدی به علت آنفلوانزای مزمن سه روز تمرین نکرده اند و بر همین اساس توان انجام بازی را نداشتند اما در این دیدار فراتر از حد انتظار ظاهر شدند و شایستگی هایشان را به درستی اثبات کردند.



وی تصریح کرد: با توجه به شرایط جدول مسابقه با ارتعاشات برای تیم ما بسیار مهم بود و خوشبختانه بازیکنان ما در این دیدار توانستند بازی مطلوبی را به نمایش بگذارند و حریف منسجم و با انگیزه شان را شکست دهند.



قوچان نژاد با بیان اینکه تیم خراسان رضوی ست سوم را بدلیل بی تجربگی واگذار کرد، اذعان داشت: نفرات ما برای برد 3 بر صفر به میدان مسابقه آمدند و همه شاهد بودند که تیم ما لیاقت این پیروزی را داشت اما در مقطعی از دیدار بازیکنان ما تیم حریف را دست کم گرفتند و در نتیجه ست سوم را از دست دادیم.



وی ادامه داد: بازیکنان باید کمی حرفه ای تر فکر کنند و بدانند که می توانند نتیجه بازی را با تلاش و استمرار به سود خود به پایان برسانند و از ایجاد هرگونه شک و تردید در این زمینه بپرهیزند البته در دیدار با ارتعاشات از بیشتر جوانان مان استفاده کردیم زیرا بنده به آینده آنها اعتقاد زیادی دارم.



سرمربی هیئت والیبال خراسان رضوی در خصوص دیدار چهارشنبه با پرسپولیس تهران گفت: سه روز دیگر باید به تهران برویم و در مقابل یک تیم قدرتمند دیگر صف آرایی کنیم و باز هم باید به فشردگی مسابقات اشاره کنم و اینکه الان واقعا نمیدانم باید چگونه برنامه ریزی کنم.



وی خاطرنشان کرد: در دور رفت رقابتهای لیگ برتر با توکل به خدا و تلاش بازیکنان توانستیم تیم مدعی پرسپولیس را با نتیجه قاطع 3 بر صفر شکست دهیم و بر همین اساس به پیروزی در این دیدار امیدوار هستیم.



جبار قوچان نژاد اظهار داشت: شرایط تیم خراسان رضوی برای حضور در مرحله حذفی لیگ برتر والیبال بسیار مساعد است و اگر امام رضا (ع) یاری دهد و بازیکنان ما نیز اراده کنند به طور قطع جزو هفت تیم بالای جدول خواهیم بود.