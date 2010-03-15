به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدعلی سیابانی صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: مرحله شهرستانی یازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت ازامروز به مدت یک ماه در آذربایجان شرقی برگزار می شود.

وی گفت: نفرات برتر دوره مسابقات ملی مهارت به مرحله استانی، کشوری و بالاخره جهانی راه خواهند یافت.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان ‌شرقی اظهار داشت: این مسابقات در راستای کشف استعدادهای حرفه‌ای جوانان و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی مهارت‌ها، شناساندن اهمیت آموزش‌های مهارتی و شناسایی افراد نخبه در مراحل شهرستانی، استانی، کشوری و بالاخره جهانی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این مسابقات در 27 رشته مهارتی شامل فناوری اطلاعات، مکانیک، فناوری اطلاعات کامپیوترهای شخصی-پشتیبانی شبکه، رباتیک (تیمی دو نفره)، فناوری طراحی گرافیک ، طراحی مهندسی مکانیک- CADD ،الکترونیک، تراش CNC ، فرز CNC ، نجاری و کابینت‌سازی برگزار می‌شود.

سیابانی یادآور شد: ثبت‌نام از جوانان علاقمند برای شرکت در این مسابقات تا 23 فروردین سال 1389 انجام می شود و مرحله شهرستانی به صورت کتبی نیز در روز بیست و هفتم همین ماه به عمل می‌آید.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی اظهار داشت: علاقمندان برای شرکت در این المپیاد می‌توانند با مراجعه حضوری به این اداره ل یا مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح استان و نیز از طریق وب سایت WWW.EA-TVTO.IR اطلاعات لازم را کسب کنند.

به گفته وی متولدین 11دی ماه 67به بعد می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

تیم آذربایجان شرقی در دهمین دوره مسابقات ملی مهارت کشوری موفق به کسب دو مدال طلا، یک مدال نقره و هفت دیپلم افتخار شد.