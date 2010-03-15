محدودیتهای ترافیکی جاده های مازندران در ایام نوروز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر در ساری، رفت و آمد انواع کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج- چالوس در ایام ممنوع خواهد بود.

رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز 6 فروردین از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه انجام می‌شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.

رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز 12 فروردین از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه انجام می‌شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.

رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز 13 فروردین از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه انجام می‌شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.

در محور کرج چالوس و بالعکس نیز رفت و آمد انواع کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج- چالوس و بالعکس ممنوع است.



رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز ششم فروردین از مرزن آباد به سوی کرج به صورت یک طرفه انجام می‌شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.



رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز 12 فروردین از مرزن آباد به سوی کرج به صورت یک طرفه انجام می‌شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.



تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز 13 فروردین از مرزن آباد به سوی کرج بصورت یک طرفه انجام می‌شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.

رفت و آمد انواع کامیون به استثناء کامیون های حامل مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 12 چهارشنبه 26 اسفند تا ساعت 24 جمعه ششم فروردین و از ساعت 12 چهارشنبه 11 فروردین تا ساعت 12 شنبه 14 فروردین از تهران به آمل و بالعکس ممنوع است.



رفت و آمد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13 تا 24 جمعه 6 فروردین از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 همان روز از آب اسک تا رودهن به صورت یک طرفه خواهد بود.



رفت و آمد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13 تا 24 پنجشنبه 12 فروردین از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 همان روز از آب اسک به رودهن یک طرفه خواهد بود.



رفت و آمد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13 تا 24 جمعه 13 فروردین از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 همان روز از آب اسک به رودهن یک طرفه خواهد بود.

محور فیروزکوه

- رفت و آمد انواع کامیون و تریلر به استثناء کامیون و تریلرهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12 چهارشنبه 26 اسفند تا ساعت 24 دوشنبه 2 فروردین و همچنین از ساعت 12 پنجشنبه 5 فروردین از ساعت 9 تا ساعت 24 ممنوع است.



جمعه 6فروردین و نیز از ساعت 12 چهارشنبه 11فروردین تا ساعت 12 شنبه 14فروردین از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.