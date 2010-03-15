محدودیتهای ترافیکی جاده های مازندران در ایام نوروز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر در ساری، رفت و آمد انواع کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج- چالوس در ایام ممنوع خواهد بود.
رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز 6 فروردین از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه انجام میشود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.
رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز 12 فروردین از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه انجام میشود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.
رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز 13 فروردین از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه انجام میشود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.
رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز ششم فروردین از مرزن آباد به سوی کرج به صورت یک طرفه انجام میشود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.
رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز 12 فروردین از مرزن آباد به سوی کرج به صورت یک طرفه انجام میشود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 روز 13 فروردین از مرزن آباد به سوی کرج بصورت یک طرفه انجام میشود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 همان روز از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.
رفت و آمد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13 تا 24 پنجشنبه 12 فروردین از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 همان روز از آب اسک به رودهن یک طرفه خواهد بود.
رفت و آمد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13 تا 24 جمعه 13 فروردین از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 همان روز از آب اسک به رودهن یک طرفه خواهد بود.
جمعه 6فروردین و نیز از ساعت 12 چهارشنبه 11فروردین تا ساعت 12 شنبه 14فروردین از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.
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