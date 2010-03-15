چین و غرب در مسیر رقابت یا مخاصمه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست امروز سه شنبه در مطلبی نوشت: دولت چین طی ماههای اخیر لحنی ضد غربی را برگزیده است و این تغییر موضع چین در قبال غرب درست زمانی که پکن توانسته بر رکود اقتصادی غالب شود و نفوذی را در بازارهای جهانی بدست آورد، بیشتر شده است.

به نوشته واشنگتن پست، تغییر موضع چین در قبال غرب در کل این جامعه مشاهده می شود و این تغییر در سیاست دولت و در نگرش جدید به سمت کشورهای غربی بازتاب داشته است. چنانچه طی هفته های گذشته پکن از تصمیم خود برای وادار کردن کمپانی های غربی به منظور انتقال سرمایه خود به رقبای چینی به جای دستیابی به بازارهای این کشور خبر داده است.

همچنین طی ماه جاری دولت چین مقرراتی را تعیین کرده که بر اساس آن سخت گیری ها در قبال کسب حمایت مالی سازمان های غیر دولتی از کشورهای خارجی بیشتر شده است. همچنین چین اخیرا تصمیم دولت آمریکا را برای فروش تسلیحات به تایوان محکوم کرده و هشدارهایی را در رابطه با دیدار "دالایی لاما" رهبر بودائیان تبت با "باراک اوباما" رئیس جمهوری ایالات متحده داده بود.

به نوشته واشنگتن پست، برخی از مقامات بلندپایه چینی همچنین تمایل چندانی را در خصوص همکاری پکن با واشنگتن نشان نداده اند. دولت چین هم اکنون سیاست دوری جستن از غرب را برگزیده است و این استراتژی در دولت جدید به وضوح دیده می شود.

همچنین "ون جیابائو" نخست وزیر چین روز یکشنبه در سخنانی با اشاره به گزارش جدید سالیانه آمریکا در مورد حقوق بشر، فروش سلاح به تایوان و موضوع دالایی لاما، آمریکا را به نقض حاکمیت کشور خود متهم کرد.

وی افزود: این دو رویداد اختلافات شدیدی را در روابط دو کشور موجب شد و مسئولیت آن نیز نه برعهده چین که برعهده آمریکاست.

دوری جستن چین از غرب در حالی انجام می شود که آمریکا هم اکنون در اوج تنشها با این کشور فرستاده ویژه خود را سه شنبه گذشته به منظور عادی سازی روابط با چین وارد این کشور کرد.