2.2 میلیارد ریال غرامت به صاحبان لاشه های ضبطی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از محل درآمدهای حاصل از کشتارگاههای استان بالغ بریک میلیارد و 58 میلیون ریال به عنوان غرامت به 392 نفر مرغدار ، 215 نفر گاودار و 65 نفر گوسفند دار پرداخت شده است.

وی بیان داشت: همچنین امسال از محل اعتبارات طرح ملی سل و بروسلوز و همچنین بیماری مشمشه یک میلیارد و 166 میلیون ریال به عنوان غرامت به 54 نفر از صاحبان دامهای مبتلا به سل و بروسلوز گاوی و مشمشه اسب پرداخت شد.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی حمایت از صندوق دامپروری و مرغداری استان، بالابردن بهداشت عمومی جامعه و تأمین بخشی از خسارات وارده به صاحبان لاشه های ضبطی دام و طیور را از جمله اهداف پرداخت غرامت به صاحبان لاشه های ضبطی دانست.

دیلمقانی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی اصول اپیدمیولوژی در ردیابی انتقال بیماریهای واگیر دار طیور در آذربایجان غربی به مدت سه روز و با حضور 45 نفر ازکارشناسان دامپزشکی استان، اظهار داشت: این دوره آموزشی با هدف ارتقا توان علمی و مجهز کردن کارشناسان دامپزشکی به آخرین اطلاعات برگزار شد.

وی بررسی فعال و غیر فعال در بیماریهای واگیر دار طیور، مقدمه ای بر اپیدمیولوژی دامپزشکی، دیده وری در پرندگان اهلی و وحشی، اپیدمیولوژی تحلیلی و توصیفی، استفاده از نرم افزار در تحلیل اپیدمیولوژی طیور، برنامه های کنترلی و وارد شدن به عملیات، برآورد کارآیی واکسن ها در کنترل بیماریهای واگیر دار طیور، غربالگری در کنترل آنفلوانزای مرغی و آشنایی با اصول آنالوژی بیماریهای عفونی را از مهمترین مباحث مطرح شده در این دوره برشمرد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی ویژه نوروزی برای نظارت بر بهداشت مراکز تولید، توزیع، نگهداری حمل و عرضه انواع فرآورده های خام دامی در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: در این راستا 36 اکیپ کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی در زمان اجرای طرح با حضور 110 نفر دکتر دامپزشک، بازرس بهداشتی و نیروی فنی فعال هستند.