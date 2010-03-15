نمایندگان مجلس چاره ای برای حق بیمه زنان خانه دار بیندیشند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، وحید کاظم زاده در جلسه کارگروه حمایت از حقوق زنان دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی افزود: تنها روزنه امیدی که زنان خانه‌دار تا پیش از این داشتند اجرای طرح ‌بیمه زنان خانه‌دار ‌بود که آن هم با وزارت رفاه منتفی شد.

وی با اشاره به قسمتهایی از آیین‌نامه بیمه زنان خانه‌دار افزود: براساس این حق، زنان بیمه شده مطلقه، بی‌سرپرست و بدسرپرست، از کار افتاده، زنان بیمار و صدمه دیده دارای سرپرست که کمتر از ۵۰ سال سن داشته و حق‌السهم بیمه خود را کمتر از ۵ ‌ سال پرداخت کرده بودند می‌توانستند از مستمری بیمه‌ای طرح بهره‌مند گردند.

همچنین در صورتی که زن خانه دار دارای شرایط اعلام شده حداقل ۵ سال حق‌السهم بیمه خود را به حساب مربوطه در بانک واریز کرده باشد و حداقل سن او هم ۵۰ سال باشد می‌تواند از حداقل مزایای مستمری بیمه‌ای طرح بهره‌مند شود.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به اینکه مهمترین مشکل طرح بیمه زنان خانه‌دار این بود که با هیچ شرکت بیمه گری در رابطه با بیمه زنان مذاکره نشده بود، افزود: این طرح که در سال 82 به تصویب رسیده بود هرگز جدی گرفته نشد و زنان بدون اینکه شیرینی شهد آن را بچشند لغو شد و فراکسیون زنان و کمیسیون امور اجتماعی مجلس نیز پیگیر دلیل لغو آن از سوی دولت نشد.

کاظم زاده با اشاره به اینکه تا نهایی شدن بودجه سال 89 ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بایستی چاره ای برای حق بیمه زنان خانه دار بیندیشند اظهار امیدواری کرد: هرچه زودتر موانع عملی نشدن این حقوق حقه زنان برطرف شود.