ارائه خدمات درمانی شرکت شهر سالم در تعطیلات سال نو

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و کارکنان شهرداری تهران، 10 مرکز از مراکز بهداشتی درمانی این شرکت در ایام تعطیلات نوروز به ارائه خدمات درمانی می پردازند.

دکتر حسن علی غفاری خاطرنشان کرد: بر این اساس سه مرکز بهداشتی درمانی 1 ، 3 و 5 در تمام ایام به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند، مراکز 4، 6 ، 8 ، 12 ، 13 ، 19 و 20 نیز علاوه بر فعالیت در روزهای تعطیل در ساعات اداری، از ساعت 7:30 تا ساعت 20 بعدازظهر، در روزهای غیرتعطیل نیز به صورت شیفت شب به ارائه خدمات می پردازند و مراکز 10 ، 16 و 17 نیز از هفتم فروردین به ارائه خدمات درمانی می پردازند.

وی با اشاره به فعالیت واحد صدور معرفی نامه معاونت درمان در ایام تعطیلات، افزود: این واحد به منظور صدور معرفی نامه پرسنل شهرداری تهران برای انجام امور درمانی در ایام تعطیلات نوروز 89 هر روز از ساعت 8 تا 12 ظهر پذیرای مراجعین خواهد بود و در سایر اوقات نیز صرفاً جهت موراد بستری با شماره تلفن 88942528 تماس حاصل کنند.

مدیرعامل شرکت شهر سالم تصریح کرد: بیمه شدگان جهت اخذ دارو و بدون اخذ تائیدیه می توانند به داروخانه های هلال احمر 1 و 2 و داروخانه 29 فرودین مراجعه کنند. همچنین جهت انجام آزمایشهای ضروری نیز می توانند به آزمایشگاه بیمارستانهای دی و پارس مراجعه و به منظور انجام خدمات تصویربرداری ضروری نیز بدون اخذ تائیدیه به مراکز تصویربرداری ولیعصر واقع در خیابان آفریقا، نرسیده به تقاطع مدرس، کوچه گلگون و یا بیمارستان مهر در خیابان زرتشت غربی مراجعه نمایند.

وی ادامه داد: از تاریخ هفتم فروردین معاونت درمان در ساعات اداری به ارائه خدمات می پردازند و واحد روزپرداخت این معاونت نیز از روز چهاردهم پذیرای مراجعین است.

همچنین سامانه فوریتهای پزشکی 1842 شرکت شهر سالم نیز در ایام تعطیلات نورورز 89 به صورت شبانه روزی به ارائه خدمات اورژانسی و مشاوره درمانی می پردازد.