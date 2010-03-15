جزئیات دقیق آرا در 14 استان عراق/ نتایج آرا از ابقای مالکی حکایت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شمارش آرای استان کرکوک تا این لحظه نشان می دهد که فهرست العراقیه با 123 هزار و 862 رای بر دیگر رقبای انتخاباتی خود پیشی گرفته است. ائتلاف کردستان عراق نیز با 120هزار و 664 رای در مکان دوم و جنبش تغییر با 20 هزار و 152 رای در مکان سوم قرار دارد.

اتحاد اسلامی کردستان با 14 هزار و 471 رای، جبهه التوافق با 108 هزار و 27 رای، ائتلاف ملی با 7 هزار 887 رای، ائتلاف دولت قانون 7 هزار و 805 رای، ائتلاف گروه های عراقی با هزار و 372 رای و ترکمن های کرکوک با هزار و 363 رای و فهرست اتحاد ملت با 551 رای به ترتیب در مکان های بعد قرار دارند.

نتایج انتخاباتی استان ذی قار نیز از پیروزی ائتلاف ملی عراق حکایت دارد. ائتلاف ملی عراق با 120 هزار و 25 رای در مکان نخست قرار دارد و ائتلاف دولت قانون با 114 هزار و 354 رای، فهرست العراقیه با 20 هزار و 674 رای، ائتلاف وحدت عراق با 10 هزار و 508 رای و فهرست مثال آلوسی با هزار و 555 رای به ترتیب در مکان های دوم تا پنجم قرار دارند.

در استان قادسیه نیز ائتلاف ملی عراق با 2 هزار و 153 رای از رقبای انتخاباتی خود پیش است و ائتلاف دولت قانون با هزار و 519 رای در مکان دوم و فهرست العراقیه با 615 رای در مکان سوم قرار دارد.

همچنین ائتلاف کردستان عراق در استان های دهوک و سلیمانیه بیشترین رای را کسب کرده است.

شمارش 67 در صد آرای انتخاباتی استان واسط نیز نشان می دهد که ائتلاف دولت قانون با 66 هزار و 794 رای بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است و ائتلاف ملی عراق نیز با 58 هزار و 383 رای در مکان دوم قرار دارد. فهرست العراقیه با 22 هزار و 607 رای، ائتلاف وحدت عراق با 8 هزار و 512 رای، جبهه کار و نجات ملی با 2 هزار و 380 رای، فهرست اتحاد ملت با هزار 710 رای، فهرست مثال آلوسی با هزار و 332 رای و ائتلاف آینده برای مستقل ها با 889 رای به ترتییب در مکان های سوم تا هشتم قرار دارند.

تاکنون نتایج شمارش آرای 14 استان از مجموع 18 استان عراق به طور جزئی اعلام شده است. بر اساس نتایج اعلام شده تاکنون ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در استان های نجف اشرف، کربلا، بابل، بصره، واسط، المثنی و بغداد بیشترین رای را کسب کرده است.

فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی در استان های صلاح الدین، دیاله، الانبار، نینوا و کرکوک بیشترین رای را به خود اختصاص داده است.

ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار الحکیم نیز در استان های میسان، قادسیه و ذی قار با اختلاف اندکی بر دیگر رقبای انتخاباتی خود پیشی گرفته است.

ائتلاف کردستان عراق نیز در استان های اربیل، دهوک و سلیمانیه نیز بیشترین آرای انتخاباتی را از آن خود کرده است.

شمارش آرا در اکثر استانهای عراق و صدر نشینی نوری المالکی در اغلب آنها نشان می دهد که وی می تواند با ائتلاف با یکی از ائتلافهای اصلی همچنان نخست وزیر عراق بماند. البته احتمال ائتلاف مالکی با ائتلاف ملی عراق به رهبری حکیم بسیار بالاست چرا که هر دو علاوه بر شیعه بودن در یک جریان فکری همسان هستند.