افزایش عملکرد 13 تنی محصولات کشاورزی

حمیدرضا زنده روح در گفتگو با مهر در خصوص اصلاح الگوی مصرف گفت: با اجرای پروژه های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی پایاب سدها (شبکه مدرن)، شالیزارها و اراضی سنتی علاوه بر افزایش راندمان آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب، افزایش سطح زیرکشت و بالارفتن عملکرد محصولات زراعی و استفاده مطلوب از ماشین آلات کشاورزی در واحد سطح را به همراه دارد.

صرفه جویی بیش از هزارمترمکعب آب در بخش کشاورزی

مدیرکل دفترتجهیزو نوسازی اراضی کشاورزی بیان کرد: با اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی درهرهکتارهزار و 400 مترمکعب آب صرفه جویی می شود، به نحویکه متوسط آب مورد نیاز برای هرهکتار معادل 10هزارمترمکعب است که با اجرای طرح این میزان به 8 هزار و 600 مترمکعب کاهش می یابد.

وی اعلام کرد: تاکنون طرح تجهیزو نوسازی دریک میلیون و 200 هزارهکتاراجرا شده و پیش بینی شده در برنامه پنجم بالغ بر2میلیون هکتارازاراضی کشاورزی تحت پوشش قرار گیرند.

زنده روح با بیان اینکه اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی با افزایش 30 درصدی سطح زیرکشت درهرهکتار و افزایش 30 درصدی عملکرد همراه است افزود: درحال حاضرمیزان عملکرد برای کلیه محصولات کشاورزی حدود 10 تن است که با اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی این میزان به 13 تن افزایش می یابد.

تجهیز و نوسازی 7/3 میلیون هکتارازاراضی کشاورزی

وی خاطرنشان کرد: درپایان برنامه پنجم بالغ بر6/8 میلیون هکتار اراضی آبی در کشوروجود خواهد داشت که با توجه به اجرای طرح تجهیز و نوسازی در2/1 میلیون هکتارواجرای طرح آبیاری تحت فشاردر7/0 میلیون هکتارازاراضی کشاورزی باید درطول برنامه پنجم طرح تجهیز و نوسازی در7/3 میلیون هکتار و طرح آبیاری تحت فشاردر3 میلیون هکتارعملیاتی شود.

مدیرکل دفترتجهیزو نوسازی اراضی کشاورزی عنوان کرد: با توجه به اینکه طرح تجهیز و نوسازی اراضی باید در7/3 میلیون هکتاراجرا شود؛ لذا پیش بینی شده معادل 2میلیون هکتاردر برنامه پنجم و 7/1 میلیون هکتار دربرنامه ششم تحت پوشش قرار گیرد.

وی افزود: برای اجرای عملیات آبیاری تحت فشار در 3 میلیون هکتار ازاراضی کشاورزی پیش بینی شده معادل 5/1 میلیون هکتاردر برنامه پنجم و مابقی دربرنامه ششم به مرحله اجرا گذاشته شود.

اجرای عملیات آبیاری تحت فشارو تجهیزو نوسازی اراضی در برنامه ای جدید

زنده روح با اشاره به برنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی مبنی براجرای عملیات آبیاری تحت فشار در 8 میلیون هکتار از اراضی آبی کشاورزی بیان کرد: در صورت تامین اعتباراین طرح و تصویب در مجلس کلیه برنامه های تجهیز و نوسازی و آبیاری تحت فشاردرطول برنامه پنجم محقق خواهد شد.

وی تجهیز و نوسازی اراضی تحت شبکه های پایاب سدها و اجرای عملیات زهکشی دراراضی مذکور را با افزایش راندمان آبیاری و استفاده بهینه ازاراضی زهدار و در نهایت افزایش تولید همراه دانست و گفت: در برنامه پنجم بالغ بر 250 هزارهکتارعملیات زهکشی انجام می شود.

مدیرکل دفترتجهیزو نوسازی اراضی کشاورزی عنوان کرد: به منظوراصلاح الگوی مصرف در سالجاری تشویق و ترغیب زارعین و افزایش تمایل آنان نسبت به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی در دستورکار قرارگرفت، زیرا تحقق این امردرجهت توسعه کشاورزی و افزایش محصولات زراعی و باغی نقش مهمی را در توسعه مکانیزاسیون و صرفه جویی آب و افزایش تولید خواهد داشت.

وی ترغیب کشاورزان به گسترش مصرف کودهای آلی – زیستی به جای کودهای شیمیایی به منظور جلوگیری از روند کاهش ماده آلی خاک، بالابردن توان حاصلخیزی خاک، افزایش تولید و بهره وری بیشتررا از جمله سیاستهای این دفتر درراستای اصلاح الگوی مصرف خواند.

زنده روح اظهارداشت: همکاری با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی درارتباط با منابع آلوده کننده خاکهای کشور و توصیه روشهای جدید کوددهی، طرح پیشنهادی مدیریت ماده آلی خاکهای کشاورزی در برنامه پنجم و انجام الگویی آن در سالجاری به لحاظ اصلاح خاک و افزایش حاصلخیزی خاک در استفاده بهینه و صرفه جویی آب نقش بسزایی دراصلاح الگوی مصرف ایفا می کند.