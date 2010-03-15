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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۷

پیروی از ولایت فقیه مومنین را از گزند دشمن محفوظ می کند

پیروی از ولایت فقیه مومنین را از گزند دشمن محفوظ می کند

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با تاکید بر تقویت روحیه ولایت پذیری در جامعه اسلامی اظهار داشت: پیروی از ولایت فقیه مومنین را از گزند حوادث دشمن محفوظ می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح دوشنبه در یادمان امامزادگان مازندران در امامزاده عباس ساری افزود: خادمین بقاع متبرکه و مساجد باید به خود افتخار کنند که چراغ و روشنایی این اماکن متبرکه را همیشه زنده نگه دارند تا مراسمات و مجالس عبادی و معنوی از جمله نماز جماعت را برپا می کنند.

استاندار مازندران با اشاره به سوء استفاده دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان اظهار داشت: دشمن برای ایجاد تفرقه دست به هر کاری خواهد زد و با ایجاد خرافه و معرفی امام زمان دروغین در بین مردم قصد دارد با اعتقادات و باورهای مردم و احساسات پاک آنان استفاده سوء نماید.
 
طاهایی خاطرنشان کرد: همه باید هوشیار و بیدار باشیم و پیروزی از ولایت فقیه ما را از گزند حوادث دشمنان حفظ خواهد کرد.
 
وی رمز ماندگاری نوادگان ائمه اطهار و شهیدان را اجرای فریضه بزرگ الهی یعنی نماز و محبت به ولایت دانست و افزود: با شعار مرگ بر آمریکا می خواهیم توحید را در قلوب خود جاری و وحدانیت را تقویت کنیم.
 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز آمادگی این نهاد را برای خدمات رسانی به زائرین و مسافرین نوروزی از جمله آمادگی زائرسراها، سوئیت های اماکن متبرکه، برگزاری نمازهای جماعت و مراسمات عبادی و دعای تحویل سال، برپایی نمایشگاه های فرهنگی، چاپ 40 هزار بروشور معرفی اماکن متبرکه و ده ها برنامه دیگر اعلام کرد.
 
کد مطلب 1051894

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