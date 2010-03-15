حریف مس کرمان در آخرین لحظه پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، السد شب گذشته در چارچوب هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر در ورزشگاه خانگی خود به دیدار السیلیه رفت و موفق شد در آخرین دقایق این بازی شکست 2 بریک را به میهمان خود تحمیل کند. این بازی با گلزنی فیلیپه جورج، مهاجم برزیلی السد در دقیقه یک آغاز شد اما در دقیقه 34 الکساندر دنیس سوزا کار را به تساوی کشاند. بازی با نتیجه تساوی یک بریک روبه اتمام بود که فیلیپه جورج در دقیقه 1+90 گل پیروزی بخش السد را به ثمر رساند.

السد که در گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رقابتی نزدیک با تیم مس کرمان دارد، با این پیروزی 47 امتیازی شد و به فاصله 2 امتیازی الغرافه صدرنشین رسید.

در همین چارچوب دیشب تیم قطر در زمین خود با دو گل عبدالله محمد الکورای (65) و سباسیتن سوریا (4+90 - پنالتی) از سد الاهلی گذشت و با 34 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کرد.

- جدول رده بندی لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

1- الغرافه 49 امتیاز

2- السد 47 امتیاز

3- العربی 37 امتیاز

4- قطر 34 امتیاز

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10- الاهلی 19 امتیاز

11- السیلیه 15 امتیاز

12- الشمال 8 امتیاز