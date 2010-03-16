13 هزار نیروی امنیتی و انتظامی ترافیک نوروز را کنترل می کنند

سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: ناجای مازندران از 25 اسفند ماه آمادگی کامل خود را برای تامین نظم و امنیت در شهرها، برون شهرها و جاده های مواصلاتی مازندران با تمام توان اعلام خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: این نیروهای امنیتی و انتظامی با استقرار در 100 پایگاه انتظامی اعم از چادر و کانکس آمد و شد و ترافیک جاده ها و درون شهرهای مازندران را کنترل محسوس و نامحسوس خواهند داشت.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه 125 تیم گشتی محسوس و 15 تیم گشت نامحسوس در جاده های مازندران مستقر خواهند شد تصریح کرد: پلیس در ایام نوروز امنیت تمامی پارک ها، تفرجگاه ها و شهرک های توریستی ساحلی را عهده دار خواهد بود.

مسکنی با بیان اینکه گشت های موتوری و خودرویی در ایام نوروز در شهرهای استان افزایش خواهد یافت یادآور شد: 780 نفر از شب گردها و سرایداران اماکن تجاری استان پلیس را در تامین امنیت بازار همراهی می کنند.

وی همچنین از راه اندازی قرارگاه نوروزی فرماندهی انتظامی مازندران در ورودی مرکز استان مازندران با حضور همه عوامل دست اندرکار پلیس خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر حفاظت و نگهداری فرزندان توسط خانواده ها در منازلشان اظهار داشت: تمامی نیروهای پلیس مازندران از ساعت 14 روز سه شنبه 25 اسفند ماه در حالت آماده باش بوده و اجازه شلوغی و اختلال امنیت و رفاه به برهم زنندگان چهارشنبه آخر سال داده نمی شود.

مسکنی گفت: فرد یا افرادی که در جریان چهارشنبه آخر سال به هر دلیلی دستگیر شود با هماهنگی دستگاه قضایی تا 15 فروردین ماه میهمان زندان های استان خواهند بود.

وی در پایان از وقوع 44 فقره قتل در مازندران خبر داد و گفت: این تعداد وقوع که قالب آن خانوادگی بوده نسبت به 11 ماهه سال گذشته تنها یک درصد رشد داشته است.