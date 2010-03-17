تعداد گردشگران خروجی 6 برابر مسافران ورودی است

اردشیر اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آمار میزان سفر ایرانیانی که از کشور خارج شده اند، افزود: براساس آمار گمرک تا پایان دی ماه سال جاری، پنج میلیون و 683 هزار و 729 نفر ایرانی از کشور خارج شده اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 9.4 درصدی برخوردار بوده است.

به گفته وی، از این تعداد مسافر خروجی پنج میلیون و 413 هزار ایرانی گردشگر بوده اند که میزان آن از رشد 9.4 درصدی برخوردار بوده است.

براساس آمار گمرک، تعداد گردشگران ورودی به کشور تا پایان دی ماه سال جاری با کاهش منفی 7.9 درصدی مواجه بوده است.

مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه تعداد ایرانیانی که در سال جاری از کشور خارج شده اند 6 برابر گردشگران ورودی بوده است، تاکید کرد: بررسیهای صورت گرفته نشان می دهد تفاوت رشد آمار گردشگری ورودی و خروجی از کشور نسبت به سال گذشته 17.3 درصد است، ضمن اینکه که طی این مدت آمار گردشگران ورودی به کشور یک ششم گردشگران خروجی از ایران بوده است.

اروجی گفت: برهمین اساس بررسی تراز گردشگری کشور در این مدت به لحاظ درصد نشان می دهد از هر 100 نفر گردشگر، 84 نفر خروجی و 16 نفر ورودی بوده اند که دلیلی بر افزایش درصد منفی آن در سال جاری است.



به گفته وی، به لحاظ تراز اقتصادی نیز آمار ورود و خروج گردشگر به کشور منفی بوده به طوری که هشت درصد ارز به کشور وارد و 82 درصد ارز از ایران خارج شده است.

این کارشناس ارشد توریسم اظهار داشت: باید فکر اساسی برای بهبود این وضعیت از نظر اقتصادی و ارز خروجی از کشور انجام شود در غیر این صورت ادامه این روند پیامدهای مضری در ابعاد مختلف در بر خواهد داشت.