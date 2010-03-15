افزایش 100 میلیون متر مکعبی ظرفیت انتقال گاز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا الماسی در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز برنامه ریزی های وزارت نفت برای تامین پایدار گاز مشترکان برای زمستان سال آینده، گفت: تعمیرات اساسی تاسیسات و خطوط انتقال گاز طبیعی از نیمه دوم اسفند ماه سالجاری آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون تعمیرات اساسی در تاسیسات تقویت فشار گاز هشترود آغاز شده است، بیان کرد: به زودی دوره تعمیرات سالانه نیز در تاسیسات گازی فراشبند نیز اغاز می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در شرایط فعلی با احتساب انتقال گاز ترش در مسیر خط لوله پنجم سراسری ظرفیت انتقال گاز ایران به 600 میلیون متر مکعب افزایش یافته است، بیان کرد: همچنین با راه اندازی خطوط و تاسیسات جدید تقویت فشار این ظرفیت سال آینده به 700 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران با یادآوری اینکه در حال حاضر 62 ایستگاه تقویت فشار گاز در مدار بهره برداری قرار دارد، تبیین کرد: همچنین سال اینده نیز 6 تاسیسات جدید تقویت فشار گاز مورد بهره برداری قرار می گیرد.

الماسی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود سال آینده تاسیسات تقویت فشار گاز خاوران دو، آب پخش، خورموج، آباده و سردشت در مدار بهره برداری قرار بگیرد، اعلام کرد: همچنین عملیات پیگ رانی خطوط انتقال گاز طبیعی نیز از فروردین ماه سال آینده آغاز می شود.