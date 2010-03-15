پتر اشتام با دو کتاب به میان ایرانیان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، "اگنس" عنوان رمانی از پتر اشتام با ترجمه محمود حسینیزاد است که به تازگی توسط نشر افق منتشر شده و در کتابفروشیها توزیع می شود.
این کتاب داستان نویسندهای سوئیسی است که در کتابخانه ملی شیکاگو با اگنس که دانشجوی فیزیک و زنی بسیار حساس است آشنا میشود. اگنس از نویسنده میخواهد تا رمانی درباره او بنویسد. زن مانند مدلی مینشیند و مرد مینویسد. ابتدا از سر تفریح و بعد انگار که سرنوشت بخواهد تخیل مرد آغاز میشود تا واقعیت را دگرگون کند.
پتر اشتام نویسنده جوان سوئیسی در این کتاب با زبانی موجز یکی از رمانهای تغزلی سالهای اخیر را نوشته است.
"تمام چیزهایی که جایشان خالی است" رمان دیگری از این نویسنده است که صنوبر صرافزاده آن را ترجمه کرده و توسط همین نشر متشکل از 12 داستان کوتاه منتشر شده است.
منتقدان آثار این نویسنده را که تا کنون به چند زبان ترجمه شدهاند با آثار ریموند کارور و ریچارد فورد آمریکایی مقایسه میکنند اما او خود همینگوی و چزاره پاوزه را بر تجربه مطالعاتیاش موثر میداند.
کمی مالیخولیا و اندکی ایدهآلیسم، فصل مشترک شخصیت نویسنده و آدمهای قصه اوست. شخصیتهایی که اگرچه در جمع هستند، تجربه عمیقی از تنهایی را بازگو میکنند. پتر اشتام میگوید: توصیف بیپایان از اسباب و اثاث خانه را امری ملالآور میدانم. از رنگ مو هم خوشم نمیآید. دوست دارم خواننده، آدمهای مرا با رفتارشان و از شیوه حرفزدنشان بشناسد.
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