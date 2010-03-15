اختصاص 500 میلیارد تومان برای مقاوم سازی مدارس در سال 1389

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طبق قانون مقاوم سازی مدارس که در مجلس هفتم و در ابتدای دولت نهم به تصویب رسید، قرار شد ظرف یک دوره چهارساله، چهار هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون اختصاص یابد که در پایان آن تنها دو هزار و 500 میلیارد تومان محقق شد.

بر اساس قانون مقاوم سازی، تمام مدارس کشور باید در برابر زلزه و سایر بلایای طبیعی ایمن شوند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی بود که طبق مصوبه مجلس باید نرخ تورم نیز هر سال محاسبه می شد و بعد بودجه اختصاص می یافت که این نیز محقق نشد و بنابر گزارش سازمان نوسازی مدارس تنها 36 درصد از اعتبارات قانون تصویب و 64 درصد دیگر باقی ماند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه دولت در لایحه پیشنهادی قانون بودجه 1389 تنها 158 میلیارد تومان برای مقام سازی مدارس اختصاص داده بود که در صورت تصویب بسیاری از پروژه های در دست ساخت که 20 هزار کلاس درس عنوان شده، روی زمین می ماند و خسارت بالایی را به دولت و پیمانکاران وارد می کرد.

عباسپور تهرانی فرد به اقدامات مجلس برای احیای بودجه مقاوم سازی اشاره کرد و گفت: نمایندگان به کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد دادند که 500 میلیارد تومان برای اجرای این قانون در سال 1389 اختصاص دهند که اعضای این کمیسیون تنها 250 میلیارد تومان آن را تصویب کردند که باید از محل فروش سهام شرکتهای دولتی برداشت شود.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در ادامه رایزنیها و به دلیل اهمیت بالای موضوع ما پیشنهاد کردیم که 250 میلیارد تومان دیگر از صندوق ذخیره ارزی برای اجرای این قانون برداشت شود که مجلس نیز آن را تصویب کرد و عملا رقم پیشنهادی ما محقق شد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه دانش آموزان ما باید در مدارس خوب و امن درس بخوانند، گفت: ایران کشور زلزله خیزی است و ما نباید اجازه دهیم که اتفاقی را که برای دانش آموزان چین در هنگام زلزله پیش آمد، در ایران هم اتفاق افتد.

عباسپور افزود: در کشورهای پیشرفته مدارس به قدری امن هستند که پس از زلزله به عنوان پایگاه کمک رسانی استفاده می شوند.