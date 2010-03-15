تسهیلات مسکن برای آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه دولت، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا شامل همسر، فرزندان و والدین آنها مشمول این تصویب‌نامه هستند.

تسهیلات مندرج در این تصویب‌نامه به خانواده جانبازان و آزادگان متوفی در صورت عدم بهره‌مندی و به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و صرفاً برای تأمین مسکن در قالب مسکن مهر قابل ارایه است.

همچنین تسهیلات بانکی موضوع این تصویب‌نامه به هریک از اعضای خانواده شهدا (همسر، فرزندان و والدین) به صورت جداگانه ارایه می‌شود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن یا تحویل زمین براساس قیمت منطقه‌ای در حد الگوی مصوب مسکن و یا واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک به مشمولین موضوع این تصویب‌نامه اقدام کند.

بر این اساس ، مشمولین این تصویب‌نامه از پرداخت هزینه‌های انشعابات آب، برق و گاز و عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور پروانه ساخت تا یکصد مترمربع بنای مفید و در مجتمع‌های مسکونی تا سقف یادشده در سهم هر فرد معاف هستند.

در صورتی که متراژ هر واحد با سهم هر واجد شرایط بیش از یکصد مترمربع باشد، صرفاً مازاد بر یکصد مترمربع مشمول پرداخت هزینه‌ها و عوارض یادشده است.



همچنین سازمان ملی زمین و مسکن مجاز است به جای زمین یا واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک به ازای هر فرد واجد شرایط معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مبلغ هفتاد میلیون ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط، به حساب بنیاد واریز و به هزینه منظور کند.

بر اساس مصوبه دولت، بانک‌های عامل نیز موظفند با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به هشتاد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهداء (همسر، فرزندان و والدین) که قبلاً از مزایا و یا تسهیلات یارانه‌ای استفاده نکرده‌اند با تأیید وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) تسهیلات احداث مسکن پرداخت کنند.

میزان تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن به مشمولین این تصویب‌نامه در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، دویست و پنجاه میلیون ریال، در مراکز استانها دویست میلیون ریال، سایر شهرها یکصد و هشتاد میلیون ریال و برای روستاها یکصد و بیست میلیون ریال و برای ساخت مسکن در سراسر کشور معادل سقف تسهیلات مسکن مهر با مدت بیست ساله (مشارکت مدنی و فروش اقساطی) و با نرخ چهاردرصد (4%) بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.



بر این اساس ، پرداخت تسهیلات به افراد مشمول این تصویب‌نامه که در سالهای قبل از تسهیلات تا سقف چهل میلیون ریال استفاده کرده‌اند مشروط به فک رهن و تسویه وام قبلی تا پایان برنامه چهارم توسعه، با معرفی بنیاد مجاز است.



همچنین خانواده شهدا (والدین، همسران و فرزندان)، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگانی که تا پایان برنامه سوم توسعه از تسهیلات بانکی موضوع تبصره‌های قوانین بودجه سالانه استفاده کرده‌اند و حداکثر طی مدت کمتر از سه سال نسبت به تسویه و فک رهن اقدام کرده‌اند می‌توانند از یک فقره وام یارانه‌ای مسکن مشروط به بازپرداخت یارانه‌ای دریافتی با معرفی بنیاد و تأیید وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) بهره‌مند شوند.



بر این اساس ، همسر و فرزندان شهدایی که تا پایان سال 1385 به صورت جمعی به بانک معرفی و یک فقره وام بانکی دریافت کرده‌اند پس از انتقال به یکی از وراث با توافق سایر اعضای خانواده شهید می‌توانند به صورت مجزا از تسهیلات بانکی مندرج در این تصویب‌نامه بهره‌مند شوند.



ضمناً واگذاری زمین یا مسکن به همسر و فرزندان شهید مانع واگذاری این تسهیلات به والدین یا بالعکس نمی‌شود.

بر این اساس، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به‌منظور کمک به تأمین مسکن مشمولین این تصویب‌نامه علاوه بر منابع و امکانات پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه نسبت به واگذاری زمینهای ملکی خود و تأمین و پرداخت تسهیلات مالی از محل منابع داخلی به روش قرض‌الحسنه یا بلاعوض اقدام کند.



بر این اساس ، تصمیمات مشترک وزیر مسکن و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس کل بانک مرکزی که منجر به تسهیل تأمین مسکن و اخذ تسهیلات ساخت مسکن مشمولین این تصویب‌نامه شوند و رفع هرگونه حل مشکل جامعه هدف در ارتباط با تأمین زمین و ساخت مسکن که قبلاً از تسهیلات و امتیازات استفاده کرده‌اند و در حال حـاضر شرایـط خاص و ویژه‌ای دارنـد، معتبر و لازم‌الاجرا است.



این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است